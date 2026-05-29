Inglês Anthony Gordon assina pelo FC Barcelona até 2031
O avançado inglês Anthony Gordon assinou um contrato de cinco temporadas com o FC Barcelona, que o contratou ao Newcastle, anunciou hoje o clube bicampeão espanhol de futebol.
O extremo inglês, de 25 anos, é a primeira contratação dos catalães para a época 2026/27, assinando hoje o contrato que o liga até 2031 ao FC Barcelona antes de se juntar à seleção inglesa que vai disputar o Mundial2026.
"Estou pronto para este desafio. Estou consciente da história deste clube e dos jogadores incríveis que usaram esta camisola. Estou muito orgulhoso e emocionado de estar aqui", disse o primeiro reforço do FC Barcelona para esta temporada.
De acordo com a imprensa espanhola, o FC Barcelona, que já pode fazer novas contratações sem restrições financeiras, depois das limitações dos últimos anos, ofereceu ao Newcastle 70 milhões de euros (ME) mais 10 ME em bónus pelo passe de Gordon.
Natural de Liverpool e formado no Everton, o avançado inglês, considerado um dos melhores jogadores da Premier League, chegou ao Newcastle em 2023 por cerca de 50 ME, tendo sido um dos destaques dos 'magpies' na recente campanha na Liga dos Campeões.