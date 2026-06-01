Alunos do Liceu participaram na sessão nacional do Parlamento dos Jovens sobre Literacia Financeira

A Escola Secundária Jaime Moniz participou na sessão nacional do programa Parlamento dos Jovens, que decorreu nos dias 25 e 26 de maio, na Assembleia da República. Três alunos representam o estabelecimento de ensino, numa sessão dedicada à temática da literacia financeira.

"Ao longo dos dois dias, os alunos tiveram oportunidade de vivenciar o funcionamento da Assembleia da República, integrando comissões, intervindo em debates e participando no processo de construção da recomendação final", aponta nota à imprensa.

"A participação nesta iniciativa revelou-se uma experiência extremamente enriquecedora para os jovens, permitindo-lhes desenvolver competências fundamentais para o seu percurso académico, pessoal e cívico. Entre as principais competências trabalhadas destacam-se a capacidade de argumentação, o pensamento crítico, a comunicação oral, a negociação e o trabalho em equipa. Os alunos fortaleceram, ainda, a sua autonomia, responsabilidade e capacidade de intervenção cívica, aprendendo a respeitar diferentes opiniões e a construir consensos", indica.

Para os alunos da Escola Secundária Jaime Moniz, esta participação representou não apenas um momento de aprendizagem, mas também uma oportunidade única de crescimento pessoal e de contacto direto com a realidade parlamentar portuguesa.