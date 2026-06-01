Sindicato apela à forte participação dos trabalhadores madeirenses na greve geral

O SITE CSRA – Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente da Região Autónoma da Madeira apelou à forte participação dos trabalhadores madeirenses na greve geral agendada para o próximo dia 3 de Junho, considerando que esta é uma resposta necessária às alterações previstas no pacote laboral.

Em comunicado, a estrutura sindical acusa o Governo de avançar com uma revisão do código do trabalho sem qualquer acordo alcançado em sede de concertação social, defendendo que as medidas propostas representam um ataque aos direitos dos trabalhadores.

Segundo o SITE CSRA, o denominado pacote laboral já foi rejeitado pelos trabalhadores em várias acções de luta realizadas no país e na Região, destacando a participação na greve geral de 11 de Dezembro como demonstração do descontentamento existente.

O sindicato considera que as alterações previstas poderão agravar a precariedade laboral, facilitar despedimentos, prolongar horários de trabalho e enfraquecer direitos relacionados com a maternidade, paternidade, contratação coletiva, liberdade sindical e direito à greve.

“Os trabalhadores sabem e conhecem o conteúdo destas medidas e aquilo que elas significariam para as suas vidas”, refere a nota, que reforça a oposição ao pacote laboral e à sua eventual implementação.

Nesse sentido, o SITE CSRA apela à adesão dos trabalhadores à greve geral marcada para terça-feira, 3 de Junho, considerando que a mobilização será uma forma de demonstrar a rejeição das propostas e defender os direitos laborais conquistados ao longo dos anos.

Além da greve, o sindicato incentiva também à participação na concentração convocada para as 11h30, junto à ALM, integrada nas acções de protesto previstas para o dia.

O comunicado termina sublinhando que a defesa dos direitos dos trabalhadores exige uma resposta firme e colectiva perante aquilo que considera serem tentativas de limitação das conquistas laborais e sociais.