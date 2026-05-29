Segurança Social é "uma das maiores conquistas da democracia"

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude defendeu, hoje, que a Segurança Social continua a ser uma das maiores conquistas da democracia, por representar “a solidariedade entre gerações, a responsabilidade coletiva e a convicção de que ninguém deve ser deixado para trás”. Paula Margarido esteve presente na sessão de encerramento das comemorações do Dia Nacional da Segurança Social.

A governante sublinhou a dimensão humana da missão da Segurança Social na Região, lembrando que esta “não é uma realidade abstrata”, mas antes uma presença concreta na vida das pessoas, “sempre que uma criança é protegida, uma família encontra apoio num momento difícil, um idoso recebe cuidados, uma pessoa com deficiência vê reforçada a sua autonomia ou alguém em situação de vulnerabilidade encontra uma nova oportunidade”.

É neste contexto que a governante destaca que a Segurança Social é “um mundo de respostas, de serviços e, acima de tudo, de pessoas que ajudam pessoas”, sublinhando ainda o trabalho desenvolvido pelos cerca de 1.400 profissionais do ISSM, bem como o contributo das IPSS, misericórdias, casas do povo, associações, cooperativas e restantes entidades parceiras que integram esta rede de solidariedade no terreno.

Homenagem distingue 75 trabalhadores aposentados

A cerimónia ficou também marcada pela homenagem a 75 trabalhadores aposentados, "reconhecendo o percurso de quem dedicou anos e décadas ao serviço público". Para a secretária regional, trata-se de um legado que deve ser preservado, através de uma Segurança Social “capaz de inovar sem perder humanidade, de modernizar sem perder proximidade, de crescer sem perder a sua alma e de renovar sem esquecer os que por esta casa passaram e prestaram o seu enorme contributo”.

Após a homenagem, seguiu-se um momento musical protagonizado pelo Coro do ISSM. O programa encerra esta noite com um jantar-convívio destinado aos trabalhadores deste Instituto.

O Dia Nacional da Segurança Social assinala-se a 8 de Maio e, ao longo do mês, foram promovidas várias iniciativas, entre as quais acções de reforço do espírito de equipa entre colaboradores, debates sobre desafios emergentes na área da Segurança Social e projectos de responsabilidade social que envolveram activamente a comunidade.