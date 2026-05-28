Vereadores independentes no Funchal satisfeitos com reabilitação da estação do edifício 2000

Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas mostram-se satisfeitos com a intervenção que a Câmara Municipal do Funchal vai realizar na estação de autocarros localizada junto ao Edifício 2000. Os pormenores sobre essa intervenção são avançados na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Os vereadores independentes fazem questão de recordar que, a 7 de Setembro de 2025, enquanto candidatos à Câmara Municipal do Funchal [pelo Chega], apresentaram publicamente um "plano para revolucionar aquela zona da cidade, defendendo a retirada dos autocarros daquele local e a criação de uma solução mais moderna, funcional e digna para os cidadãos e utilizadores dos transportes públicos".

"Consideramos, por isso, positiva esta intervenção agora anunciada, entendendo que representa um passo importante para melhorar a mobilidade urbana, a qualidade de vida e a organização daquela área central da cidade", assumem em comunicado à imprensa.

Na reunião de Câmara que hoje se realizou, ambos votaram a favor da proposta de comparticipação de medicamentos destinada a pessoas com doenças crónicas e com mais de 55 anos residentes no concelho do Funchal. "Apoiamos esta medida por acreditarmos que cabe às instituições públicas proteger aqueles que mais precisam, especialmente numa fase da vida em que muitas pessoas enfrentam maiores dificuldades de saúde e encargos financeiros acrescidos. Entendemos que uma sociedade justa mede-se pela forma como cuida dos mais vulneráveis, devendo existir uma resposta solidária e humana para quem vive com doenças crónicas", indicam.