Rússia lançou número recorde de drones em Maio

A Rússia lançou em maio um número recorde de drones de longo alcance contra a Ucrânia, com mais de 8.000 aparelhos utilizados ao longo do mês, segundo uma análise da agência France-Presse (AFP).

De acordo com a compilação baseada em dados da Força Aérea ucraniana, Moscovo lançou 8.150 drones de longo alcance em maio, um aumento de 24% face aos 6.600 registados em abril.

O número de mísseis disparados pela Rússia também foi dos mais elevados desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, totalizando 211 em maio.

Entre estes encontrava-se um míssil balístico de alcance intermédio Oreshnik, com capacidade para transportar ogivas nucleares, utilizado pela terceira vez desde o início do conflito.

O aumento dos ataques ocorreu apesar de uma trégua de três dias iniciada em 09 de maio, que chegou a alimentar expectativas de progressos diplomáticos para pôr termo à guerra.

Moscovo e Kiev acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo anunciado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Em meados de maio, um dos ataques russos mais mortíferos contra Kiev destruiu grande parte de um edifício residencial, provocando cerca de 20 mortos, segundo as autoridades ucranianas.

A Ucrânia afirma ter intercetado 91% dos drones e mísseis lançados pela Rússia durante o mês de maio.

Apesar de ter desenvolvido um sistema próprio de defesa contra drones, Kiev continua dependente do apoio militar dos aliados ocidentais para enfrentar ataques com mísseis.

As autoridades ucranianas têm alertado repetidamente para a insuficiência das reservas de munições destinadas aos sistemas de defesa aérea.

No final de maio, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos Estados Unidos o envio de mais mísseis para os sistemas antimíssil Patriot, argumentando que a Rússia poderá intensificar os ataques nos próximos meses.

A escassez de munições de defesa aérea foi agravada pelo conflito no Médio Oriente, que levou vários aliados de Washington a consumir quantidades significativas destes recursos para proteger infraestruturas e interesses estratégicos na região do Golfo.