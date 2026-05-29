Funchal Sempre Melhor destaca reforço do Subsídio Municipal ao Arrendamento

A coligação PSD/CDS na Assembleia Municipal do Funchal, destacou, hoje, numa iniciativa junto à edilidade, o reforço do investimento no Subsídio Municipal ao Arrendamento. João Vares Luís afirmou que "o apoio às famílias continua a ser uma prioridade clara da autarquia, sendo que, para este ano, foram orçamentados 2,450 milhões de euros, o que representa um aumento de 250% face a 2025".

Segundo indica a coligação Funchal Sempre Melhor, o apoio mensal varia entre os 100 e os 230 euros, "existindo, neste momento, cerca de 900 processos activos, ou seja, cerca de 900 famílias contempladas". Para a coligação Funchal Sempre Melhor, "estes dados demonstram a elevada procura deste mecanismo municipal e a importância do mesmo no contexto das dificuldades habitacionais sentidas pelas famílias, num município que tem dado respostas concretas e responsáveis. Enquanto muitos apenas falam da crise da habitação, esta Câmara investe, reforça verbas e garante apoio direto a centenas de famílias”.

O deputado municipal recordou que, "atendendo às dinâmicas sociais, económicas e habitacionais do concelho, o regulamento será revisto em breve".

A finalizar, João Vares Luís reiterou que “medidas como esta demonstram consistência e compromisso”, acrescentando que “as políticas sociais devem ser avaliadas pelos resultados e não pela propaganda”.

