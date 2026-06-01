Circulação rodoviária será interrompida no Caminho do Tanque e Travessa da Casa Branca

A Junta de Freguesia do Monte informa, através de uma publicação nas redes sociais, para as alterações temporárias na circulação no Caminho do Tanque e Travessa da Casa Branca, no troço entre a Estrada dos Marmeleiros e a Urbanização da Escola do Tanque (acesso sul), a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de Junho.

Segundo refere a publicação, em causa está a empreitada de alargamento parcial do Caminho do Tanque que decorre até ao dia 16 de Junho.

Acrescenta que, pelo mesmo motivo, entre os dias 11 e 16 de Junho será necessário interromper a circulação rodoviária na Travessa do Tanque, no troço entre a Urbanização da Escola do Tanque (lado sul) e o Caminho dos Saltos junto à entrada norte da Urbanização da Escola do Tanque.

"O acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra quer pelo lado sul quer pelo lado norte", lê-se ainda no edital publicado, que informa também que, como alternativa ao Caminho dos Saltos, deverá ser utilizada a Estrada dos Marmeleiros ou a Estrada do Caminho dos Tornos.

A Junta apela à compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados.