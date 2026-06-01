Banco Alimentar recebeu quase 29 toneladas de solidariedade

O Banco Alimentar Contra a Fome conseguiu angariar no último fim-de-semana um total de 28,8 toneladas de alimentos da solidariedade dos madeirenses na 27ª Campanha de recolha de alimentos que se realizou a 30 e 31 de Maio, em 29 supermercados da Região. Este resultado embora positivo, recua 8,5% face aos mesmos números de 2025, ficando aquém do objectivo inicial traçado, 33 toneladas.

"Durante este fim-de-semana solidário, os madeirenses doaram 28,8 toneladas de produtos alimentares, que serão distribuídos nos próximos 6 meses a pessoas com carências alimentares comprovadas, através das mais de 50 Instituições parceiras do Banco Alimentar da Madeira", refere uma nota de balanço ainda na noite de ontem. "Este resultado mostra que os madeirenses confiam no trabalho diário feito pelo Banco Alimentar da Madeira e acreditam que os alimentos doados chegam efetivamente aos madeirenses que, por alguma razão, precisam de apoio alimentar", elogia.

Como referido, "este resultado representa uma diminuição de 8,5 % comparativamente ao período homólogo de 2025", o que ainda assim não desmerece as quase 29 toneladas recolhidas.

Por isso, o BACF Madeira salienta "o nosso Muito Obrigado aos madeirenses que partilharam um pouco das suas compras semanais de supermercado com aqueles que mais precisam" e, também, "aos mais de 800 voluntários e 70 entidades que, um pouco por toda a ilha, ajudaram a levar a cabo mais esta operação solidária, integrando a rede do maior movimento de voluntário do país, o nosso Reconhecimento e Gratidão por terem doado um pouco do seu tempo aos outros", elogia.

Mas a campanha ainda não terminou. "Relembramos que até 7 de Junho pode ainda contribuir, participando na Campanha Ajuda Vale, com a aquisição de vales de produtos nas caixas dos supermercados, bem como através da Campanha Online, fazendo o seu donativo no sítio www.alimentestaideia.pt", recorda.