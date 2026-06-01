Polícia fez 890 detenções durante tumultos após vitória do PSG em França

As autoridades francesas detiveram 890 pessoas no sábado e no domingo, na sequência dos confrontos após a vitória do PSG na Liga dos Campeões, em que 178 elementos das forças de segurança ficaram feridos, anunciou hoje o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez.

O número de detenções foi 45% superior face ao ano passado, quando o clube de futebol Paris Saint Germain (PSG) conquistou o primeiro título da Liga dos Campeões e cujas celebrações também provocaram tumultos, acrescentou Laurent Nuñez em entrevista à rádio France Info.

Entre os inúmeros incidentes ocorridos na noite de sábado, o mais trágico foi a morte de um motociclista de 24 anos que embateu contra blocos de betão colocados na via circular de Paris.

O Presidente francês Emmanuel Macron condenou a violência "em Paris e em outras cidades" que se seguiu à vitória do PSG na final da Liga dos Campeões em Budapeste, no sábado à noite, como "inaceitável".

Até pouco antes da meia-noite de sábado, a Procuradoria de Paris indicava que 260 pessoas tinham sido detidas, acusadas sobretudo de agressões a agentes da autoridade, ataques contra a propriedade, como roubo e vandalismo, e perturbação da ordem pública.