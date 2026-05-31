Grande festa do Dia da Criança no Estádio Municipal de Câmara de Lobos

O Dia Mundial da Criança será assinalado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a 1 de Junho, com uma celebração especial no Estádio Municipal de Câmara de Lobos, reunindo crianças de todo o concelho numa manhã dedicada à alegria, partilha e diversão.

O programa será recheado de actividades lúdicas, animação, música, jogos e várias surpresas preparadas para celebrar esta data especial. O convite é endereçado a todas as escolas do concelho, dirigido aos alunos da pré-escola e do 1.º ciclo, envolvendo um total estimado de 1.758 crianças e 314 adultos acompanhantes, entre professores e funcionários.

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos destaca que o objectivo passa por criar um ambiente de alegria e partilha, onde todas as crianças possam viver experiências marcantes e construir memórias felizes para o futuro. “Queremos que este seja um dia inesquecível para as nossas crianças. A infância é feita destes momentos especiais, de partilha, alegria e convivência, e faz todo o sentido que esta celebração reúna as crianças de todo o concelho numa grande festa dedicada a elas”, sublinha Celso Bettencourt.

As actividades vão decorrer entre as 9h e as 13 horas, sendo que a chegada das crianças ao recinto será feita de forma faseada, com recurso a autocarros. A saída decorrerá também de forma faseada. "Todas as actividades decorrerão exclusivamente dentro do Estádio Municipal, onde os participantes permanecerão durante toda a duração da iniciativa", garante a autarquia.

Entre as actividades estão insufláveis temáticos, espectáculos de magia e animação, dança, pinturas faciais, modelagem de balões, distribuição de pipocas, jogos tradicionais, actividades infantis, piscinas de bolas, espaços de desenho, animação com mascotes e sistema de som de apoio às actividades.

"Ao longo da manhã, o Estádio Municipal será transformado num espaço cheio de cor, animação e energia, pensado especialmente para as crianças. Entre brincadeiras, sorrisos e momentos de convívio, a autarquia pretende criar uma verdadeira festa da infância e proporcionar memórias que possam ficar guardadas no futuro", indica a autarquia.