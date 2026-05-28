Alemanha torna-se primeiro país europeu a comprar gás natural liquefeito do Canadá

O Governo canadiano confirmou ontem o primeiro acordo de fornecimento a longo prazo de gás natural liquefeito (GNL) à Europa, envolvendo o projeto Ksi Lisims LNG e a empresa estatal alemã SEFE.

O ministro canadiano da Energia e Recursos Naturais, Tim Hodgson, anunciou em Vancouver que a SEFE (Securing Energy for Europe) adquirirá um milhão de toneladas anuais de GNL por um período de até 20 anos, com entregas previstas para o início da década de 2030.

O acordo, cuja existência tinha sido avançada na terça-feira por meios de comunicação social locais, faz da Alemanha o primeiro comprador europeu de gás natural liquefeito canadiano e representa um novo passo nos esforços da Europa para reduzir a dependência energética face à Rússia, após a invasão por este país da Ucrânia.

A SEFE era anteriormente uma filial da empresa estatal russa Gazprom e foi nacionalizada pelo Governo alemão após o início do conflito na Ucrânia.

Hodgson afirmou que o pacto "é muito mais do que energia" e vinculou-o à estratégia do Governo do primeiro-ministro Mark Carney de fortalecer a soberania económica canadiana e ampliar o comércio para além dos Estados Unidos.

O chefe do executivo canadiano acrescentou que o mundo exige cada vez mais energia do Canadá "fiável e de baixas emissões".

O projeto Ksi Lisims LNG é impulsionado pela nação indígena nisga'a, pela empresa Western LNG e pela Rockies LNG, um consórcio de produtores de gás do oeste do país.

A instalação prevista será uma unidade flutuante de liquefação e exportação situada na costa norte da Columbia Britânica, com capacidade para produzir até 12 milhões de toneladas anuais de GNL.

Otava assinalou que este acordo aproxima o projeto de uma decisão final de investimento e poderia mobilizar mais de 30 mil milhões de dólares canadianos em investimentos (21,6 mil milhões de dólares americanos ou 18,65 mil milhões de euros), além de gerar milhares de empregos e mais de 15 mil milhões de dólares canadianos em atividade económica.

O Ksi Lisims LNG recebeu em setembro de 2025 as autorizações ambientais federais e provinciais e posteriormente foi incluído pelo governo de Mark Carney entre os grandes projetos estratégicos que Otava quer acelerar para aumentar a produção de GNL e abrir novos mercados na Europa e Ásia.

O acordo definitivo continua condicionado à assinatura final do contrato comercial entre ambas as partes e à aprovação do investimento do projeto.