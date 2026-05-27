Calor pode agravar alergias em cães e gatos

Portugal continental atravessa uma vaga de calor, e também na Região foi notório um aumento das temperaturas, nos últimos dias. Em Junho chega o Verão e as temperaturas altas, que podem agravar as alergias em cães e gatos. Um alerta deixado por médicos veterinários, mas há dicas para ajudar os tutores a lidar com a situação.

É habitual, nesta altura, ser superior a concentração de pólen, gramíneas e ervas, ácaros ambientais, esporos fúngicos, e a actividade de parasitas, como são exemplo as pulgas. Esta maior concentração de alergénios leva ao aumento das alergias sazonais, tanto nos humanos como também nos animais de companhia. Juntamente com o calor, pode traduzir-se em sintomas persistentes e desconforto significativo para os animais.

Sintomas

As alergias sazonais tornam-se evidentes, sendo possível aos tutores observar sinais como a comichão persistente, irritação da pele do animal, lambedura excessiva das patas, otites e eritema (pele vermelha) da zona axilar / inguinal / abdómen ventral. Estes sinais não devem ser ignorados ou desvalorizados. Os principais sintomas são dermatológicos, mas podem também ser oftalmológicos (conjuntivites) e respiratórios (espirros e corrimento nasal).

Cães e gatos apresentam sinais diferentes. Nos cães, é mais frequente identificar-se prurido/comichão, inflamação da pele, lambedura das patas e eritema e lesões nas orelhas, face, axilas, abdómen e extremidades. Nos gatos, os sinais podem ser mais difíceis de identificar, manifestando-se através da queda de pelo associada à lambedura excessiva, dermatite, comichão facial ou cervical, e, em alguns casos, lesões ulcerativas ou crostosas.

Diagnóstico

O diagnóstico destas alergias é clínico e deve ser realizado por um médico veterinário. É feito com base nos sintomas que o animal apresenta, e na exclusão de outras causas de prurido, como parasitas, infecções ou alergias alimentares. Existem testes serológicos para identificação de alergénios, contudo, apresentam limitações e devem ser interpretados com cuidado. Quanto mais cedo o problema for identificado, mais rapidamente será possível controlar os sintomas e evitar complicações secundárias

Recomendações

Não existe um tratamento definitivo para as alergias sazonais, mas é possível implementar diversas estratégias para controlar e mitigar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do animal de companhia. Sendo que os alergénios estão presentes no ambiente, o objectivo é minimizar o contacto do cão ou gato com os mesmos.

Os tutores devem manter um controlo rigoroso de pulgas durante todo o ano; reforçar a higiene do ambiente, incluindo lavagem frequente de mantas e camas; aspirar regularmente tapetes, sofás e zonas de descanso; realizar banhos com produtos dermatológicos adequados e recomendados pelo médico veterinário; e limpar patas e pelo após os passeios, reduzindo a acumulação de pólen.

Complementarmente, deve optar-se pelo uso de suplementos que apoiem a saúde da pele do animal, nomeadamente ácidos gordos, antioxidantes e probióticos, mas deve ser evitada a automedicação. A suplementação deve ser aconselhada por um médico veterinário, a quem se deve recorrer, igualmente, ao primeiro sinal de prurido ou irritação cutânea, de modo a evitar que os sintomas se agravem.