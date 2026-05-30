Quatro clubes competiram no campeonato regional de Regatas em Linha K1
Quatro clubes competiram, hoje, no Campeonato Regional de Regatas em Linha de K1, que se realizou na baía do Funchal. Em prova estiveram a Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta e Clube Naval do Funchal.
"A prova, disputada na distância de 500 metros, contou com a participação de atletas de vários escalões, proporcionando um dia de competição marcado pela qualidade técnica, competitividade e espírito desportivo", aponta a organização.
O Campeonato Regional de Regatas em Linha foi organizado pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, em parceria com a Capitania do Porto do Funchal, integrando o programa oficial das comemorações do Dia da Marinha.
Pódios por categoria
K1 Iniciado Feminino
1.º Alice França (CNFunchal) – 03:12,940
2.º Diana Fernandes (CNFunchal) – 03:19,390
3.º Maria Azevedo Marques (ANCLobos) – 04:54,180
K1 Iniciado Masculino
1.º José Salvador Rodrigues Freitas (ANCLobos) – 02:59,980
2.º Luciano Artur Gonçalves (ANCLobos) – 03:14,980
3.º Martim Jesus Rodrigues (CNFunchal) – 03:15,530
K1 Infantil Feminino
1.º Madalena Luz de Sousa (CNFunchal) – 03:01,000
2.º Lara Serra (CNCalheta) – 03:27,140
3.º Rita Bastos Gonçalves (CNCalheta) – 03:40,320
K1 Infantil Masculino
1.º Juan Freitas (CNFunchal) – 02:32,230
2.º Sebastião Cruz (CNFunchal) – 02:45,730
3.º Afonso Freitas Silva (CNFunchal) – 02:45,270
K1 Cadete Feminino
1.º Beatriz Chaves (CNFunchal) – 02:42,970
2.º Ana Matias (CNFunchal) – 02:51,730
3.º Maria Câmara (CNCalheta) – 03:16,540
K1 Cadete Masculino
1.º Salvador Machin (ANCLobos) – 02:13,550
2.º Hamilton Santos (CNFunchal) – 02:15,870
3.º Rodrigo Figueira da Silva (CTMar) – 02:16,020
K1 Júnior Feminino
1.º Beatriz Rosário Azevedo (CNFunchal) – 03:24,220
2.º Lara Gonçalves Azevedo (CNFunchal) – 03:24,780
K1 Júnior Masculino
1.º Paulo Macedo (CNFunchal) – 02:13,830
2.º Samuel Pereira (CTMar) – 02:17,220
3.º Martim Perdigão (CTMar) – 02:19,730
K1 Sénior Feminino
1.º Luísa Pereira (ANCLobos) – 02:39,910
2.º Carlota Fernandes Duarte (CNFunchal) – 02:52,340
3.º Cristina Catarino Fernandes (CTMar) – 03:24,280
K1 Sénior Masculino
1.º João Ornelas (ANCLobos) – 01:59,330
2.º Francisco Figueira (CTMar) – 02:01,510
3.º Paulo Teles (CTMar) – 02:09,380
K1 Master B Masculino
1.º Rui Rodrigues Gonçalves (ANCLobos) – 02:49,030
2.º Francisco Gomes Teixeira (ANCLobos) – 02:50,130
3.º José Gomes da Silva (ANCLobos) – 03:17,600