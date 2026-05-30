PSD destaca inovação e modernização do sector agrícola

O grupo parlamentar do PSD Madeira destacou, hoje, a inovação e a modernização que têm vindo a marcar a evolução do sector agrícola regional. Os social-democratas visitaram, esta manhã, a exploração agrícola YHorta, no concelho de Santa Cruz, uma unidade dedicada à agricultura hidropónica.

Valter Correia destacou que esta exploração representa “um dos exemplos da modernização da agricultura na Região Autónoma da Madeira”, explicando que a agricultura hidropónica permite alcançar “uma produção e uma produtividade muito mais elevadas”, através do fornecimento de nutrientes ajustados às diferentes fases de desenvolvimento das plantas, potenciando simultaneamente a qualidade da produção e o rendimento dos agricultores.

O deputado salientou ainda que esta técnica permite uma utilização mais eficiente do espaço disponível, uma vez que “consegue maximizar o espaço, dado que a produção acontece em várias direções”, aumentando a produtividade por metro quadrado. Acresce que a produção em ambiente controlado possibilita criar as condições mais adequadas ao crescimento das culturas, reduzindo a dependência dos factores climáticos.

Para o Grupo Parlamentar do PSD Madeira, projectos desta natureza, que têm sido apoiados e incentivados pelo Governo Regional, comprovam que o futuro da agricultura regional "passa cada vez mais pela inovação, pela eficiência produtiva e pela valorização do conhecimento técnico". "A aposta em soluções modernas e tecnologicamente avançadas permite aumentar a capacidade produtiva e criar novas oportunidades para os agricultores, contribuindo para uma agricultura mais resiliente perante os constrangimentos territoriais e climáticos da atualidade", termina.