IL destaca sucesso do torneio de voleibol 'King Machico 2026'

A Iniciativa Liberal, através de comunicado, congratula a organização e todos os participantes do torneio de voleibol "King Machico 2026", uma iniciativa promovida por Raimundo Lima e com o apoio da IL, que "voltou a afirmar-se como um importante momento de promoção do desporto, do convívio e da dinamização social no concelho de Machico, reconhecido como a Capital do Voleibol".

A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença de António Nóbrega, em representação do Núcleo Territorial da Iniciativa Liberal, procedendo à atribuição dos troféus. Os vencedores da edição deste ano foram Leonardo Roque, Augusto Santos e Afonso Camacho.

Para António Nóbrega, “iniciativas como o King Machico demonstram a importância do envolvimento da sociedade civil na promoção do desporto e dos estilos de vida saudáveis. Este torneio é já uma referência local e constitui um excelente exemplo de como a dedicação dos seus organizadores consegue mobilizar atletas e comunidade em torno de uma causa positiva.”

O liberal acrescenta que “o desporto tem um papel fundamental na formação dos jovens, na promoção da saúde e no reforço dos laços comunitários. É por isso importante reconhecer o mérito de todos aqueles que dedicam o seu tempo e esforço à organização de eventos desta natureza.”