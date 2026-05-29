Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Saúde absorve 6 em cada 10 euros. SESARAM concentrou mais de 10 milhões de euros da contratação pública de Abril, num mês marcado pela compra de autocarros eléctricos e pela fraca expressão das obras públicas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Água de Pena enche para ver Panda & Companhia. Iniciativa promovida pelo DIÁRIO e pela Câmara de Machico juntou centenas de crianças.

“Não deixem a doença definir a vossa vida”. Com esclerose múltipla desde os 21 anos, Luísa Rodrigues de Freitas acredita que o estilo de vida pode melhorar a qualidade de vida dos doentes.

Fique também a saber que Motociclistas exigem cultura de prevenção. Presidente de associação apela a mais educação, fiscalização e prevenção após o trágico acidente na via rápida.

E, por fim, Falhas nos CTT chegam aos reformados. Pensões atrasadas devido à demora verificada na distribuição.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.