Panda anima hoje o Funchal e Câmara de Lobos

Depois da grande adesão registada ontem em Machico, o Concerto da Banda do Panda prossegue hoje o seu viagem pela Madeira, levando animação, música e diversão a centenas de crianças e famílias no Funchal e em Câmara de Lobos, no âmbito das celebrações do Dia da Criança.

A primeira actuação do dia está marcada para as 11 horas, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, seguindo-se um segundo espectáculo pelas 17 horas, na Baía de Câmara de Lobos.

A iniciativa é promovida pelo DIÁRIO, numa organização conjunta com as câmaras municipais da Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Machico e Funchal, e conta com a produção da Lemon Entertainment e do Canal Panda.

Com mais de uma década de existência, o Concerto da Banda do Panda é considerado um dos maiores eventos infantis realizados em Portugal e na Região, reunindo anualmente milhares de crianças e respectivas famílias. Este ano, além da presença da emblemática personagem Panda, o espectáculo conta ainda com a participação de outras figuras bem conhecidas dos mais pequenos, como a Patrulha Pata e o Baby Shark.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h00 às 12h00 - 2.ª edição de 'Todas as Cores', nos Jardins da Ajuda - Almirante Reis - Complexo Balnear da Barreirinha

- 10h00 às 19h00 - Campeonato Nacional da 1.ª Divisão – Elites, promovido pela Federação de Ginástica de Portugal, em parceria com a Associação de Ginástica da Madeira, np Pavilhão Gimnodesportivo do Caniçal

- 11h00 - Iniciativa do JPP, com Basílio Santos, no Jardim do Mar, Praça central

- 11h30 - Sessão com a participação de Sérgio Ávila, membro do Secretariado Nacional do PS, no âmbito das iniciavas que o PS está a promover por todo o País para fazer o balanço dos dois anos de Governos da AD, no Centro Multiusos do Porto Moniz

- 11h30 - Arranque da 27.ª Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar da Madeira, que decorre ao longo deste fim-de-semana, com a presença de Paula Margarido, no Armazém do Banco Alimentar Contra a Fome

- 16h00 - Apresentação da equipa técnica do plantel de futebol profissional do CD Nacional, para a época 2026/2027, na Sala de imprensa do Estádio da Madeira

- 21h00 - V Encontro de Bandolins de Machico Padre Martins Júnior, no Fórum Machico

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Esclerose Múltipla

- Este é o centésimo quinquagésimo primeiro dia do ano. Faltam 215 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1232 -- O Papa Gregório IX canoniza Santo António de Lisboa.

1431 -- Morre, aos 19 anos, Joana D'Arc é queimada na fogueira, em França.

1672 - Nasce Pyotr Alekseyevich, Pedro O Grande, czar da Rússia.

1896 - Nasce Howard Winchester Hawks, cineasta norte-americano, realizador de "Ter e Não Ter".

1909 - Nasce Benjamin David Goodman, chefe de orquestra e clarinetista norte-americano.

1911 - Primeira edição das 500 milhas de Indianápolis. A prova atrai mais de 80 mil espetadores e é vencida por Ray Harroun, com uma velocidade média de 120 km/h.

1913 - É assinado, em Londres, Inglaterra, o tratado de paz entre a Turquia e os Estados Balcânicos.

1928 - Nasce o cravista, regente e musicólogo holandês Gustav Leonhardt, nome fundador do movimento da interpretação historicamente informada.

1958 - O general Humberto Delgado e Arlindo Vicente firmam o Pacto de Cacilhas que viabiliza uma só candidatura da Oposição Democrática, a do chamado General sem Medo, às Presidenciais.

1959 - O Iraque põe fim aos acordos militares com os Estados Unidos.

1968 -- Maio de 68. O Presidente francês Charles De Gaulle anuncia a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de novas eleições.

1971 - A nave espacial norte-americana Mariner 9 é lançada de Cabo Canaveral, na Florida, com o objetivo de alcançar a órbita de Marte.

1982 -- Entrada de Espanha na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1983 - Os sete principais países industrializados do Ocidente (G7) - Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos - comprometem-se, em Williamsburg, Estados Unidos, a congregar esforços para reduzir a inflação, combater o desemprego e estabilizar as taxas de juro. Pierre Trudeau, Gaston Thorn, Helmut Kohl, Francois Mitterrand, Ronald Reagan, Nakasone Yasuhiro, Margaret Thatcher e Amintore Fanfani.

1985 - O Reino Unido aceita a responsabilidade dos incidentes da véspera, no estádio de Heysel, em Bruxelas, entre adeptos do Liverpool e do Juventus, em que morrem 39 pessoas.

1989 - Os estudantes chineses concentrados na Praça Tiananmen, em Pequim, erguem a Estátua da Democracia, concebida e elaborada pelos alunos da escola de Belas Artes de Pequim.

1994 -- O Papa João Paulo II pronuncia um "não" irrevogável à ordenação sacerdotal das mulheres na carta apostólica "Ordinatio Sacerdotalis" (ordenação sacerdotal).

1996 -- A Assembleia da República aprova a proposta de lei do Governo que cria o Rendimento Mínimo Garantido, com os votos favoráveis do PS, PCP e PEV, a abstenção do PP e os votos contra do PSD.

2001 -- A Assembleia da República rejeita a moção de censura ao Governo do PS, apresentada pelo Bloco de Esquerda.

2002 -- Morre, com 90 anos, o político, escritor, compositor e ator brasileiro Mário Lago.

2003 - É publicada a Lei n.º 14/2003, emitida pela Assembleia da República, e publicada no Diário da República nº. 125/2003, que altera o Código da Sisa e o Imposto sobre Sucessões e Doações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41969, de 24 de Novembro de 1958.

- O humorista Herman José é ouvido na Polícia Judiciária e constituído arguido, no âmbito do processo Casa Pia.

2004 -- É inaugurada a Ponte Rainha Santa Isabel, em Coimbra, pelo primeiro-ministro, Durão Barroso.

- É inaugurada pelo primeiro-ministro, Durão Barroso, a ligação ferroviária entre Braga e Faro por um comboio Alfa Pendular.

2005 - A Rússia anuncia a retirada total das duas bases militares da Geórgia, até ao fim de 2008.

2007 - A Rede Europeia de Turismo de Aldeia, um projeto coordenado pela Região de Turismo de Évora e que envolve 14 aldeias do Alentejo, recebe o Prémio Ulysses de Inovação, da Organização Mundial do Turismo.

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a criação de um tribunal internacional para o Líbano que vai julgar os suspeitos do assassínio do ex-primeiro-ministro libanês Rafic Hariri, num atentado em fevereiro de 2005.

- Morre, com 74 anos, Jean-Claude Brialy, ator e realizador francês, uma das principais figuras da "Nouvelle Vague" do cinema francês.

- Morre, com 66 anos, Oscar Emilio Tirão, Cacho Tirao, guitarrista e compositor argentino, membro do antigo quinteto de Astor Piazzola.

2008 - Os pescadores espanhóis, portugueses e italianos lançam uma "greve ilimitada" em protesto contra o aumento dos preços do gasóleo, seguindo o exemplo dos seus colegas franceses. O primeiro dia de paralisação dos armadores e pescadores portugueses é marcado por milhares de barcos parados e por diligências políticas e comerciais para fazer face à previsível falta de peixe fresco nos dias seguintes.

- O congresso da Federação Internacional de Futebol (FIFA) aprova em Sydney, Austrália, por larga maioria, a chamada regra 6+5, que obriga as equipas a alinharem com um máximo de cinco futebolistas estrangeiros.

2009 -- Morre, aos 78 anos, Luís Cabral, primeiro Presidente da Guiné-Bissau, irmão de Amílcar Cabral (1924-1973).

- Morre, com 93 anos, Ephraïm Katzir, antigo Presidente israelita, membro do Partido Trabalhista.

2012 - A Comissão Europeia anuncia a 'luz verde' ao plano português de recapitalização da banca, por considerar que o mesmo respeita as regras comunitárias de ajudas estatais e é necessário para fazer face à situação económica do país.

- O ex-Presidente da Libéria, Charles Ghankay Taylor, de 64 anos, é condenado a 50 anos de prisão pelo Tribunal Especial para a Serra Leoa, que a 26 de abril o considerou culpado de crimes contra a humanidade e de crimes de guerra.

2013 - O Conselho de Ministros aprova a proposta de lei de orçamento rectificativo para 2013, com as medidas para compensar o chumbo do Tribunal Constitucional a quatro normas do Orçamento do Estado 2013.

2014 - O Tribunal Constitucional chumba três dos quatro artigos em análise do Orçamento do Estado para 2014, incluindo os cortes dos salários dos funcionários públicos acima dos 675 euros.

2020 - O primeiro foguetão concebido e construído por uma empresa privada, a norte-americana SpaceX, de Elon Musk, com dois astronautas norte-americanos a bordo, Bob Behnken e Doug Hurley, é lançado do Kennedy Space Center, na Florida, na presença do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

- Morre, aos 84 anos, Bobby Joe Morrow, velocista norte-americano, campeão olímpico nos 100, 200 e 4x100 metros nos Jogos Melbourne1956.

2021 - A direção nacional do Chega, proposta pelo líder, André Ventura, é eleita com 312 votos (79%), no III congresso nacional, em Coimbra.

2022 - Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia chegam a acordo para o embargo ao petróleo russo, estão em causa dois terços das importações europeias à Rússia.

2023 - Morre, aos 69 anos, José Pinho, livreiro e fundador da Ler Devagar. Fundou o festival Folio e o Latitudes, em Óbidos, e esteve ligado à criação da Rede de Livrarias Independentes. Recebeu, pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o grau de comendador da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

2024 - O parlamento espanhol aprova a amnistia para separatistas da Catalunha condenados ou procurados pela justiça por causa da tentativa de autodeterminação da região que culminou com um referendo ilegal e uma declaração unilateral de independência em 2017.

- O ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é condenado no julgamento criminal, no tribunal de Manhattan, Nova Iorque, em que era acusado de ter falsificado documentos para encobrir um escândalo sexual.

- O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, dá autorização à Ucrânia para que use armamento de origem americana para atacar alvos russos, desde que limitados à defesa da cidade de Kharkiv.

- A Agronomia conquista a Taça de Portugal de râguebi pela 11.ª vez na sua história, ao vencer na final o Direito, por 15-9, no Estádio Universitário, em Lisboa.

PENSAMENTO DO DIA: