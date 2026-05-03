Funchal em festa na baixa da cidade

A baixa do Funchal regista esta tarde uma grande afluência de residentes e visitantes, apesar dos chuviscos, com forte concentração na Placa Central da Avenida Arriaga, onde o ambiente da Festa da Flor continua a atrair sobretudo turistas e famílias.

Em destaque está o Mercadinho das Flores e dos Produtos Regionais, um dos principais polos de animação do centro da cidade. O espaço, aberto entre as 10:00 e a meia-noite (domingo a quinta-feira) e até à 01:00 à sexta e sábado, junta flores, produtos regionais e gastronomia típica, como bolo do caco, sidra, cerveja artesanal e poncha, mantendo forte movimento ao longo do dia.

A animação estende-se também à Avenida Arriaga e ao Largo da Restauração, com som ambiente, atuações de grupos folclóricos, concertos e diversas iniciativas culturais, num ambiente contínuo de festa no coração da cidade.

Os tapetes florais continuam igualmente a ser um dos principais atrativos da zona central, com presença na Placa Central, junto ao Mercadinho das Flores, em frente à Loja do Cidadão e no Largo do Corpo Santo, destacando-se pela criatividade e pela combinação de flores.

Ao longo do dia mantêm-se ainda atuações de grupos folclóricos e momentos musicais, contribuindo para o ambiente festivo que antecede o Cortejo Alegórico da Flor, previsto para esta tarde.