Nunca a Festa da Flor foi tão extensa?

A propósito da notícia com o título ‘Prolongamento da Festa da Flor obriga a reforço de investimento’, referente à apresentação do programa da Festa da Flor no Funchal, intensificaram-se nas redes sociais comentários críticos ao alargamento do evento, com expressões como “Antes a festa era um dia agora é 1 mês tudo para dar festa e tapar os olhos ao povo chulado” ou “Ver flores durante 1 mês”, sugerindo a ideia de que a edição de 2026 representaria uma extensão sem precedentes na história da festa.

Prolongamento da Festa da Flor obriga a reforço de investimento Edição deste ano deste emblemático cartaz turístico custa 1 milhão e 74 mil euros e conta com 95% de ocupação hoteleira Marco Livramento , 27 Abril 2026 - 15:08

Esta percepção merece enquadramento histórico. A análise ao percurso da Festa da Flor no Funchal mostra uma evolução longa e gradual, que se estende por mais de sete décadas. Criada em 1954 sob a designação inicial de Festa da Rosa, a iniciativa começou como uma celebração de dimensão reduzida, muitas vezes confinada a um espaço específico e a um curto período de tempo, por vezes equivalente a um ou fim-de-semana. Nas décadas de 1950 e 1960, o evento tinha sobretudo um carácter simbólico e social, sem o enquadramento turístico e cultural estruturado que hoje lhe é associado.

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, a festa foi ganhando maior projecção pública e alguma diversificação de actividades, mas ainda sem um modelo de programação contínua prolongada. A transformação mais significativa ocorre a partir da última década do século passado, quando o evento começa a assumir uma lógica mais turística e organizada, integrando exposições florais, animação de rua e momentos festivos distribuídos por vários dias.

Este século, essa evolução torna-se mais clara e mensurável. Entre 2000 e 2009, a Festa da Flor decorre habitualmente entre Abril e Maio, com durações relativamente curtas, na ordem dos 8 a 12 dias. Exemplos incluem 2000 (4 a 14 de Maio), 2003 (1 a 11 de Maio), 2006 (20 a 30 de Abril) e 2009 (7 a 17 de Maio). Nesta fase, embora já exista uma programação mais estruturada, o evento ainda não se aproxima da duração contínua que viria a caracterizar as décadas seguintes.

A partir de 2010 e até meados da década, observa-se uma transição progressiva. Em 2010 (15 a 25 de Abril) e 2015 (16 a 22 de Abril), a festa mantém ainda uma duração relativamente contida, mas já se nota uma tendência de expansão gradual. O verdadeiro ponto de viragem ocorre a partir de 2018, quando o evento passa a assumir um formato claramente prolongado: em 2018 decorre de 19 de Abril a 13 de Maio; em 2019, de 2 a 26 de Maio; em 2022, de 5 a 29 de Maio; em 2023, de 27 de Abril a 21 de Maio; em 2024, de 2 a 26 de Maio; e em 2025, de 1 a 25 de Maio. Neste período recente, a festa estabiliza-se num modelo de cerca de três a quatro semanas, com os momentos mais emblemáticos — como o Cortejo Alegórico e a cerimónia do Muro da Esperança — concentrados em fins-de-semana.

É neste contexto que surge a edição de 2026, prevista para decorrer entre 30 de Abril e 31 de Maio, totalizando mais de 30 dias consecutivos de programação. Este alargamento representa não apenas uma extensão face às edições mais recentes, mas também a primeira vez, no modelo contemporâneo e estruturado da festa, em que o evento ultrapassa claramente a barreira do mês completo.

Importa sublinhar que, historicamente, as primeiras décadas da festa tinham natureza muito diferente, com eventos mais pontuais e menos formalizados. No entanto, no que respeita ao formato actual — isto é, enquanto festival turístico e cultural contínuo, com programação oficial distribuída ao longo de vários dias — não há registo de outra edição com duração superior à agora prevista para 2026.

Assim, a afirmação de que “antes a festa era um dia e agora é um mês” simplifica uma transformação gradual e complexa, mas o dado objectivo é que a festa evoluiu de um evento pontual nas suas origens para um festival prolongado e estruturado no século XXI.

Deste modo, com base na informação disponível e no enquadramento do formato moderno do evento, a conclusão é que a edição de 2026 constitui a mais longa de sempre no contexto da Festa da Flor enquanto festival organizado e contínuo, ultrapassando pela primeira vez o patamar de um mês completo de programação.