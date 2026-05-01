Bispo do Funchal recebido em festa no aeroporto de Londres Gatwick

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, acabou de chegar ao aeroporto de Londres Gatwick, onde foi recebido em festa por um grupo de emigrantes madeirenses que vivem em Crawley.

Os emigrantes oriundos da Calheta, Ribeira Brava, Santana, Ponta do Sol trajaram-se a rigor com trajes tradicionais madeirenses, cantaram e ofereceram um ramo de flores ao bispo, um gesto de gratidão pela visita à comunidade e celebração da fé.

Esta visita de quatro dias a Londres e a Crawley é a primeira que o bispo da Madeira faz a uma comunidade emigrante.

D. Nuno Brás foi convidado para presidir às Festas de Nossa Senhora de Fátima que vão decorrer amanhã, pelas 18 horas, na Igreja dos Scalabrini Fathers e no domingo vai presidir aos crismas na comunidade portuguesa de Crawley, pelas 15 horas, na igreja de Santa Bernardete em Tilgate.