CMF reforça limpeza urbana durante a Festa da Flor 2026 no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai reforçar a limpeza urbana no centro da cidade durante a realização da Festa da Flor 2026, evento que decorre ao longo de um mês.

Segundo a autarquia, o objectivo é garantir a limpeza diária dos espaços associados aos festejos, com especial incidência nas zonas de maior afluência.

Após os cortejos, será realizada a habitual operação de limpeza, incluindo varredura, desinfecção, recolha de resíduos e esvaziamento de contentores. A intervenção abrangerá a Avenida Sá Carneiro e a Avenida do Mar, bem como outros espaços do centro do Funchal onde decorrem atividades, como a Avenida Arriaga, a Praça da Restauração e a Praça do Município.

Estão previstos meios reforçados para os cortejos alegóricos dos dias 3 e 17 de Maio e para a Madeira Flower Classic Auto Parade, no dia 10 de Maio.

Durante os eventos, haverá equipas em permanência no terreno para recolha de resíduos abandonados e manutenção das papeleiras.

Entre as 15h00 e as 22h00 estarão mobilizados cerca de 55 trabalhadores e 18 viaturas, incluindo autovarredoras, viaturas de recolha e de caixa aberta.

A CMF indica ainda o reforço de contentores na zona central da cidade, com 47 unidades no Mercadinho da Festa da Flor e 77 contentores nas áreas dos cortejos, destinados à separação de resíduos.

Os sanitários públicos do Largo da Restauração terão também horário alargado durante o período festivo, funcionando de domingo a quinta-feira entre as 08h00 e as 00h00 e às sextas-feiras e sábados até à 01h00.