Do Seixal ao Funchal, a festa é do Marítimo

Do relvado do Seixal às ruas da Madeira, a festa do Marítimo faz-se ouvir em alto e bom som, com as emoções à flor da pele e uma onda verde-rubra impossível de travar.

Confira em seguida todos os momentos captados em fotos e vídeos pelos fotojornalistas da ASPRESS.

Marítimo sofre, resiste mas vence e garante regresso à I Liga Foi uma tarde de emoções fortes, em que os verde-rubros acabaram a jogar com nove jogadores diante o Benfica B

Veja a euforia no Seixal:

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Confira a festa 'rija' no Funchal, junto ao Estádio dos Barreiros: