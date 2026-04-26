Do Seixal ao Funchal, a festa é do Marítimo
Todos os momentos da euforia verde-rubra, com o regresso à I Liga, captados em imagens pelos fotojornalistas Hélder Santos e Rui Silva da ASPRESS
Equipa será recebida às 2 da manhã no Estádio dos Barreiros
Do relvado do Seixal às ruas da Madeira, a festa do Marítimo faz-se ouvir em alto e bom som, com as emoções à flor da pele e uma onda verde-rubra impossível de travar.
Confira em seguida todos os momentos captados em fotos e vídeos pelos fotojornalistas da ASPRESS.
Marítimo sofre, resiste mas vence e garante regresso à I Liga
Foi uma tarde de emoções fortes, em que os verde-rubros acabaram a jogar com nove jogadores diante o Benfica B
Veja a euforia no Seixal:
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Confira a festa 'rija' no Funchal, junto ao Estádio dos Barreiros:
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