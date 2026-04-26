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Desporto

Do Seixal ao Funchal, a festa é do Marítimo

Todos os momentos da euforia verde-rubra, com o regresso à I Liga, captados em imagens pelos fotojornalistas Hélder Santos e Rui Silva da ASPRESS

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Equipa será recebida às 2 da manhã no Estádio dos Barreiros

Do relvado do Seixal às ruas da Madeira, a festa do Marítimo faz-se ouvir em alto e bom som, com as emoções à flor da pele e uma onda verde-rubra impossível de travar.

Confira em seguida todos os momentos captados em fotos e vídeos pelos fotojornalistas da ASPRESS.

Marítimo sofre, resiste mas vence e garante regresso à I Liga

Foi uma tarde de emoções fortes, em que os verde-rubros acabaram a jogar com nove jogadores diante o Benfica B

Veja a euforia no Seixal:

Confira a festa 'rija' no Funchal, junto ao Estádio dos Barreiros:

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