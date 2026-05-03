Bastidores do Cortejo com muita animação

Na rua junto aos jardins do Almirante Reis, zona de concentração do Cortejo Alegórico da Festa da Flor, o ambiente vive-se com intensidade nos bastidores, com centenas de figurantes em preparação e muito público já posicionado nas imediações da Praça da Autonomia, ponto de partida do desfile.

Apesar do ligeiro chuvisco, que se faz sentir de forma intermitente, são muitos os visitantes — sobretudo turistas — que se concentram nesta área “atrás da linha de partida”, procurando acompanhar de perto os últimos momentos antes do arranque do cortejo.

Entre trajes coloridos, acertos de última hora e expectativa crescente, os grupos afinam detalhes, num cenário que mistura organização e entusiasmo.

Márcia Ferrer, do grupo Rosa Flor, participa este ano na nova formação, depois de já ter integrado três edições da festa. Em declarações ao DIÁRIO, destaca o empenho exigido na preparação. “Leva tempo, mas é feito com muito cuidado e afecto, e isso faz com que passe rápido”, refere.

A participante considera ainda positiva a decisão de dividir o cortejo em dois dias, sublinhando que o novo formato contribui para reduzir o cansaço do público e melhorar a experiência global do evento.

Quanto às condições meteorológicas, o chamado “peneirinho” não tem afastado participantes nem visitantes. Pelo contrário, é visto como um elemento ligeiro e até refrescante, que não compromete o ambiente festivo.

Nos bastidores, vive-se assim um dos momentos menos visíveis, mas essenciais do Cortejo da Flor, onde o trabalho de preparação se cruza com a expectativa de mais um desfile marcado pela cor, pela música e pela participação colectiva.