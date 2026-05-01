Alarme perturba moradores em São Roque

Um alarme que não para de tocar desde o final da tarde desta sexta-feira, 1 de Maio, está a tirar o sossego aos moradores na zona da escola do Galeão, em São Roque.

Segundo o relato de um residente, ao DIÁRIO, o som contínuo começou ao fim do dia e prolonga-se há várias horas, sem que ninguém tenha conseguido desligá-lo. A situação está a gerar irritação e incómodo entre quem vive nas imediações, sobretudo devido à intensidade do ruído,

Desconhece-se, para já, a origem do alarme.

O caso está a gerar indignação local, com os moradores a apelarem a uma solução urgente para pôr fim ao incómodo.