Prolongamento da Festa da Flor obriga a reforço de investimento

A Festa da Flor deste ano representa um investimento de 1 milhão e 74 mil euros por parte do Governo Regional.

O maior investimento de sempre naquele que é um dos mais emblemáticos cartazes turísticos da Região foi dado a conhecer esta tarde pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, aquando da apresentação do respectivo programa.

Eduardo Jesus deu conta do envolvimento de quatro mil pessoas nas várias iniciativas associadas ao evento, que terá, pela primeira vez e como já anunciado, dois cortejos alegóricos. Em cada um deles, nos dias 3 e 17 de Maio, vão participar sete grupos, num total de 1.700 pessoas.

A Festa da Flor, que este ano tem como tema os 50 anos da Autonomia, arranca já esta semana, no dia 30 de Abril, com o Mercadinho das Flores e dos Produtos Regionais, na Placa Central da Avenida Arriaga. As iniciativas prolongam-se por todo o mês de Maio, com os já referidos desfiles, mas também concertos e outros momentos musicais e de folclore, animação de rua e espectáculos circenses, dança, desfile de moda, exposições e workshops, golfe, desfile de carros clássicos, entre outras acções.

O Muro da Esperança acontece no dia 2 de Maio e no dia 8 teremos o Muro da Solidariedade.

Na apresentação deste cartaz turístico, que decorreu nos jardins da Quinta das Cruzes, o secretário regional fez saber que a procura pela Madeira nesta altura tem os ingleses na liderança, seguindo-se os alemães, os portugueses, os franceses e os polacos. Como frisou Eduardo a Jesus, estes são os mercados que respondem de forma mais clara aos vários cartazes turísticos que a Madeira apresenta.