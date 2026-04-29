Festa da Flor arranca amanhã no Funchal com foco nos 50 anos da Autonomia

A Festa da Flor tem início amanhã, dia 30 de Abril, no Funchal, com a abertura do Mercadinho das Flores e Produtos Regionais, composto por 25 ‘casinhas’. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente pelas 17 horas na cerimónia de abertura.

Segundo o programa divulgado pelo gabinete da Presidência, a edição deste ano é dedicada aos “50 anos de Autonomia” e representa um investimento de 1,074 milhões de euros por parte do Governo Regional, aquele que é apontado como o maior de sempre associado ao cartaz do evento.

Prolongamento da Festa da Flor obriga a reforço de investimento Edição deste ano deste emblemático cartaz turístico custa 1 milhão e 74 mil euros e conta com 95% de ocupação hoteleira

Num contexto em que a Festa da Flor volta a assumir forte peso na estratégia turística da Região, está prevista a participação de cerca de quatro mil pessoas nas várias iniciativas. Pela primeira vez, o evento contará com dois cortejos alegóricos, agendados para os dias 13 e 17 de Maio, envolvendo sete grupos em cada desfile, num total de 1.700 participantes.

As comemorações prolongam-se ao longo de todo o mês de Maio, com concertos, animação de rua, espetáculos de dança e circo, folclore, desfiles de moda, exposições, workshops, atividades desportivas e outras iniciativas culturais.

No plano turístico, a organização aponta para uma ocupação hoteleira média de cerca de 95% durante o período das festividades, reforçando o impacto económico do evento na Região.

A partir de amanhã começam também a ser instaladas as estruturas florais, permitindo aos visitantes acompanhar o trabalho de preparação. Os tradicionais tapetes florais, num total de 18, estarão distribuídos pela Placa Central da Avenida Arriaga e pelo Largo do Corpo Santo.

Ainda no dia de abertura, será inaugurada a 71.ª Exposição da Flor, no Largo da Restauração, e o Pavilhão do Bordado Madeira, na Avenida Arriaga, iniciativas promovidas pela Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, através das respectivas direcções regionais e do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).