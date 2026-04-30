Ecrãs no exterior do estádio para assistir ao jogo com o Leixões

Tal como aconteceu no jogo que garantiu a subida à I Liga – vitória, 2-1, diante do Benfica B – o Marítimo informou hoje, através de comunicado, que "a família maritimista pode juntar-se na ‘fan zone’ no Estádio do Marítimo, em frente à loja oficial, de forma a ver o jogo com o Leixões, encontro marcado para as 15h30 de amanhã. A colocação de ecrãs gigantes no exterior do estádio deve-se ao facto da lotação do Estádio do Marítimo estar esgotado para o jogo que pode dar o título da II Liga ao Marítimo.

As portas do estádio abrem às 13h45. A ‘fan zone’ abre às 13h00.