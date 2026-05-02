Papa aceita renúncia do arcebispo de Moscovo após quase duas décadas no cargo

O Papa Leão XIV aceitou a renúncia do arcebispo de Moscovo, Paolo Pezzi, apresentada após quase duas décadas no cargo, foi hoje anunciado, sem que a Santa Sé tenha adiantado os motivos da decisão.

Paolo Pezzi, italiano de 65 anos e membro do Movimento Comunhão e Libertação, liderava a arquidiocese metropolitana da Mãe de Deus de Moscovo desde 2007, quando foi nomeado pelo Papa Bento XVI.

Num comunicado citado pela agência EFE, o Vaticano anunciou que o pontífice aceitou a renúncia do governo pastoral da arquidiocese metropolitana da Mãe de Deus de Moscovo, na Federação Russa, sem adiantar os motivos.

Para o lugar de Paolo Pezzi não foi nomeado nenhum substituto, mas o Papa Leão XIV designou como administrador apostólico em regime de 'sede vacante' (enquanto o lugar está vago) o bispo auxiliar Nikolai Dubinin.

A renúncia de Paolo Pezzi acontece 10 anos antes do previsto, uma vez que os bispos devem solicitar a sua saída ao Papa quando cumprem os 75 anos.

Em comunicado, a arquidiocese russa refere que a decisão foi tomada ao abrigo do artigo 401 do Código de Direito Canónico, que prevê a possibilidade de renúncia por doença ou outra causa grave quando comprometa o exercício pleno das funções.