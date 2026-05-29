14.ª edição do 'Luar da Poesia' homenageia José Júlio

A 14.ª edição do Luar da Poesia, uma iniciativa do Grupo de Teatro de Machico, realiza-se no dia 14 de Junho, no Forum Machico. Este ano, o escritor homenageado é o médico José Júlio, que foi também professor e formador, encenador, cenarista e homem de teatro.

O escritor publicou em 2012 o seu primeiro livro, 'Cavalo Alado', e em 2026, um grupo de amigos se juntaram e publicaram o seu segundo livro de poemas 'Cartas de Amor e Silêncio'. "O nosso homenageado também fez cinema, radio e televisão e, publica diariamente em diversas redes sociais e colabora em revistas e diários", refere nota à imprensa.

A edição deste ano conta igualmente com um workshop sobre 'Como equilibrar a introspeção da escrita com a extroversão da performance da poesia em palco', a realizar no dia 13 de Junho, pelas 16 horas, na sede do GTM. A formação será orientada pelo próprio homenageado e aberta a todos os declamantes deste sarau.

Quanto à programação do Luar da Poesia, vai contar com "bons momentos de poesia declamada à capela, de autoria de escritores diversos e de iniciativa de alguns declamadores presentes". "A poesia do homenageado terá aqui um dos pontos altos do sarau, bem como a sua biografia/bibliografia a cargo de Nuno Morna. Ao longo do evento teremos suaves coreografias, dança e música enquadradas na importância cultural da valorização e divulgação da poesia. Para a parte final, reservamos a participação do prestigiado Coro de Câmara da Madeira", explica a organização.