Mais espectadores e mais receita no cinema na Madeira

Nos três primeiros meses de 2026, contabilizaram-se 1.902 sessões de cinema na Região Autónoma da Madeira (RAM), que levaram 42.954 espectadores e a gerar receitas de bilheteira de 292,1 mil euros. De acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e divulgados hoje pela DREM, se no primeiro houve uma diminuição, no segundo e terceiros dados registou-se aumentos importantes.

Ou seja, traduzindo em números, houve um decréscimo de 37,9% nas exibições de filmes face a igual período de 2025, mas o número de espectadores aumentou 8,6% em termos homólogos, enquanto as receitas de bilheteira cresceram 21,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

"O mês de Janeiro destacou-se como principal impulsionador desta evolução, registando um crescimento de 20,7% no número de espectadores e concentrando aproximadamente metade do total trimestral", salienta a Direção Regional de Estatística da Madeira.