"Festival da Madeira" em Setembro em Lisboa

A gastronomia, cultura, música e artesanato da Madeira vão estar em foco em Setembro no "Festival da Madeira", que a Junta de Freguesia de Avenidas Novas, em Lisboa, organizará no Jardim do Arco do Cego, no âmbito das comemorações dos 50 anos das Autonomias. O evento dedicado à Madeira decorrerá de 11 as 20 de Setembro, mas também os Açores terão o seu evento, já a partir de hoje no Campo Pequeno.

Esta junta de freguesia que promove estes dois eventos, numa iniciativa que "celebra a identidade, a tradição e a riqueza cultural" açoriana e madeirense, prevê que "além da data da inauguração, a mostra expositiva poderá ser visitada nos dias 23 e 24 de Maio, entre as 13h00 e as 18h00, sendo a Entrada Livre para todas as atividades". O mesmo deverá acontecer com o Festival da Madeira.

"Com esta atividade para comemorar a efeméride e a identidade territorial dos Açores em Lisboa, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas - Lisboa reforça o seu compromisso com a promoção cultural, a valorização da diversidade territorial e a dinamização de iniciativas que aproximam diferentes realidades e tradições dos fregueses e visitantes, demonstrando a importância das tradições insulares na capital portuguesa, bem como da suas gentes e potencialidades", informa.

"Em Setembro será o mês do Festival da Madeira, também incluído nas Comemorações dos 50 anos das Autonomias que esta autarquia está a promover", conclui a nota, sem acrescentar mais além da data, mais tarde mas durante mais dias, 10 mais precisamente. A localização é a que aparece nas fotos.