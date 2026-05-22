"Festival da Madeira" em Setembro em Lisboa
Junta de Freguesia de Avenidas Novas promove dois eventos para comemorar os 50 anos das Autonomias, a primeira será dos Açores a partir de hoje
A gastronomia, cultura, música e artesanato da Madeira vão estar em foco em Setembro no "Festival da Madeira", que a Junta de Freguesia de Avenidas Novas, em Lisboa, organizará no Jardim do Arco do Cego, no âmbito das comemorações dos 50 anos das Autonomias. O evento dedicado à Madeira decorrerá de 11 as 20 de Setembro, mas também os Açores terão o seu evento, já a partir de hoje no Campo Pequeno.
Esta junta de freguesia que promove estes dois eventos, numa iniciativa que "celebra a identidade, a tradição e a riqueza cultural" açoriana e madeirense, prevê que "além da data da inauguração, a mostra expositiva poderá ser visitada nos dias 23 e 24 de Maio, entre as 13h00 e as 18h00, sendo a Entrada Livre para todas as atividades". O mesmo deverá acontecer com o Festival da Madeira.
Festival 'Ao Gosto da Madeira' em Setembro no Jardim do Arco do Cego em Lisboa
Freguesia de Avenidas Novas apresenta festivais gastronómicos para assinalar os 50 anos da Autonomia
"Com esta atividade para comemorar a efeméride e a identidade territorial dos Açores em Lisboa, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas - Lisboa reforça o seu compromisso com a promoção cultural, a valorização da diversidade territorial e a dinamização de iniciativas que aproximam diferentes realidades e tradições dos fregueses e visitantes, demonstrando a importância das tradições insulares na capital portuguesa, bem como da suas gentes e potencialidades", informa.
"Em Setembro será o mês do Festival da Madeira, também incluído nas Comemorações dos 50 anos das Autonomias que esta autarquia está a promover", conclui a nota, sem acrescentar mais além da data, mais tarde mas durante mais dias, 10 mais precisamente. A localização é a que aparece nas fotos.