Semana do Ambiente de 1 a 6 de Junho no Funchal com foco no futuro e solidariedade

A Câmara Municipal do Funchal promove, entre os dias 1 e 6 de Junho, a Semana do Ambiente 2026, sob o mote 'A nossa atitude, o nosso futuro', que se vai dedicar à sustentabilidade, educação ambiental e envolvimento comunitário.

"Trata-se da edição de 2026 da Semana do Ambiente, um evento que promete mobilizar a população em torno da preservação ecológica através de uma vasta agenda de atividades de rua, exposições, cultura urbana e debates", aponta nota à imprensa.

O programa tem início logo na segunda-feira, dia 1 de Junho, com uma forte componente prática. Entre as 9h e as 13 horas, os alunos da EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva saem à rua para uma Ação de Limpeza de Beatas na Praça do Município e na Praça do Mar. Os resíduos recolhidos servirão mais tarde para dar vida à exposição "O Monstro das Beatas", patente no Fórum Madeira. No mesmo dia, à tarde, inicia-se a Colocação de Cinzeiros nas Paragens de Autocarro da Avenida do Mar (Acesso Sul), uma medida que visa mitigar o impacto do incorreto descarte deste resíduo na baixa citadina.

No dia seguinte, 2 de Junho, o Auditório do Jardim Municipal e a Sala da Assembleia Municipal vão ser palco do reconhecimento e da solidariedade. Às 11 horas são entregues os prémios do concurso "Uma Escola, Um Jardim", seguindo-se, às 12 horas, a entrega dos Cheques Solidários sob o lema "Ambiente com Causas: Reciclar é Apoiar". Esta iniciativa materializa a economia circular no concelho, convertendo o peso dos resíduos encaminhados para a reciclagem em apoio financeiro direto a instituições locais.

Já na quarta-feira, 3 de Junho, o Parque de Santa Catarina acolhe a apresentação das Mesas de Informação dos Jardins às 10 horas, seguindo-se uma performance de Hip Hop com os STG Crew no Largo do Chafariz, às 11 horas. À tarde, o foco muda-se para as serras do Funchal com a inauguração oficial da Zona de Iniciação à Modalidade BTT – Bike Park, no Chão da Lagoa (Parque Ecológico do Funchal), "potenciando o ecoturismo e a mobilidade suave".

Ainda no Dia Mundial do Ambiente, sexta-feira, 5 de Junho, a Rua dos Ferreiros (em frente ao Largo do Chafariz) recebe, às 12 horas, a Instalação Artística "O Mar Começa Aqui", da autoria de Vera Andrade, unindo a arte pública à mensagem de protecção dos oceanos. Às 16h30, a competitividade saudável e o conhecimento medem-se na grande final do Quiz Dr. Why – “Uma Só Terra”, na Praça Central do Fórum Madeira.

O encerramento do programa, no sábado, dia 6 de Junho, será marcado pelo voluntariado e pela responsabilidade social. Das 9h00 às 13 horas, os Escoteiros de Portugal dinamizam a Intervenção nas Sarjetas da Placa Central. Será feito através da colocação estratégica de placas com mensagens criativas e impactantes, apelando à correta utilização destes sumidouros.

A tarde de sábado será inteiramente dedicada ao bem-estar animal na Praça Central do Fórum Madeira. Pelas 15 horas, os STG Crew regressam para abrir o palco para um Talk Show sobre Adoção Responsável, promovido em parceria com a Causa Animal Funchal, onde serão discutidos os direitos dos animais e partilhados testemunhos reais de famílias que adotaram animais do Canil Municipal.

Ao longo de toda a semana, a autarquia dinamiza ainda várias actividades permanentes, que incluem visitas de estudo à Estação de Triagem e Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos (ETTRSU), à ETAR e às Escolas do Concelho. No Fórum Madeira, além do "Monstro das Beatas", estará patente a Campanha de Adoção de Animais do Canil Municipal, enquanto o Átrio da Câmara Municipal acolherá a exposição dos trabalhos do concurso "Uma Escola, Um Jardim".