“Só peca por tardio” e confiança total no sucesso da Banda do Panda em Machico

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, afirmou esta manhã que a parceria com o DIÁRIO de Notícias para a realização do Concerto da Banda do Panda “só peca por tardio”, manifestando confiança de que a iniciativa “será um sucesso”.

Na conferência de imprensa realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o autarca sublinhou a importância de reforçar a oferta cultural no concelho, sobretudo dirigida às famílias e às crianças, enquadrando o evento como um investimento de interesse público.

Hugo Marques destacou ainda as condições do espaço escolhido para o espectáculo, considerando-o “indicado para isto”, por oferecer protecção em caso de sol intenso ou chuva, garantindo melhores condições para o público.

O responsável defendeu também a importância das parcerias com entidades com experiência na organização de grandes eventos, sublinhando que a autarquia deve recorrer a esse conhecimento técnico para assegurar qualidade e escala.

“Procuramos quem sabe, quem tem experiência, quem consegue montar um espectáculo desta dimensão”, afirmou, reforçando a confiança no sucesso da iniciativa.

O autarca deixou ainda a ideia de que esta poderá ser a primeira de várias colaborações entre a Câmara Municipal de Machico e o Diário de Notícias da Madeira, no âmbito da dinamização cultural do concelho.

O espectáculo ‘do Panda & Companhia’ acontece amanhã, sexta-feira, pelas 17 horas, no Parque Desportivo de Água de Pena, com acesso livre.