Madeira conquista Prémio Marketeer 2026 pelo quarto ano consecutivo

O Destino Madeira voltou a ser distinguido nos Prémios Marketeer 2026, conquistando pelo quarto ano consecutivo o galardão na categoria de Turismo – Destino, numa cerimónia realizada hoje, no Convento do Beato, em Lisboa.

Depois de ter sido novamente nomeada para a distinção, a Madeira reafirma, assim, o reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido na promoção turística e pela consolidação da sua posição como um dos destinos de referência em Portugal.

Promovidos pela revista Marketeer desde 2009, os prémios distinguem anualmente as marcas, empresas e personalidades que mais se destacam nas áreas do marketing, publicidade e comunicação.

Nesta sua 18.ª edição, a iniciativa reuniu mais de duas centenas de finalistas distribuídos por 36 categorias, abrangendo setores como Turismo, Grande Distribuição, Saúde, Banca, Seguros ou Festivais de Música.

Para o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, “esta distinção representa sobretudo um reconhecimento do percurso que a Região tem vindo a consolidar enquanto destino turístico moderno, competitivo e preparado para responder aos desafios de um setor em constante evolução”.

O governante salienta que “a continuidade destes resultados demonstra que a Região conseguiu criar uma relação de confiança com o mercado nacional, sustentada na qualidade da oferta, na segurança, na hospitalidade e numa identidade própria muito valorizada por quem nos visita”.

Eduardo Jesus destaca ainda que “a afirmação da Madeira junto do público e dos profissionais do sector resulta de uma estratégia consistente de comunicação, promoção e da capacidade de inovação e adaptação dos empresários e profissionais ligados ao turismo regional”.

O responsável sublinha igualmente que “esta distinção evidencia a crescente notoriedade e força da marca Madeira no panorama nacional, refletindo o trabalho consistente que tem vindo a ser desenvolvido ao nível do destination branding, assim como da afirmação do destino junto dos consumidores e do setor turístico”.

Eduardo Jesus considera ainda que “este prémio comprova a capacidade da marca Madeira em manter elevados índices de reconhecimento, diferenciação e confiança, reforçando a sua relevância enquanto ativo estratégico para a promoção turística da Região”.

“Esta distinção deve ser partilhada com todos aqueles que contribuem diariamente para a experiência de quem escolhe a Madeira, desde os operadores turísticos aos profissionais da hotelaria, restauração, animação turística e transportes”, acrescenta o responsável.

O Secretário Regional refere ainda que a aposta na valorização contínua da oferta turística regional continuará a ser uma prioridade, defendendo que “o crescimento sustentado do turismo na Madeira exige uma visão de longo prazo, capaz de equilibrar notoriedade, qualificação da oferta e bem-estar da população residente, bases que constituem os pilares do Programa Upgrade”.

Eduardo Jesus acrescenta ainda que “a Região continuará a trabalhar para consolidar a sua posição entre os destinos turísticos mais relevantes do país, apostando numa proposta diferenciadora, assente na autenticidade, na qualidade do serviço e na preservação dos seus recursos naturais e culturais”.