Príncipe Edward prometia regressar à Madeira há 21 anos

O príncipe Edward, de Inglaterra, esteve na Madeira há 21 anos, acompanhado pela sua esposa, Sophie Rhys-Jones, e prometeu regressar à Região. O monarca participou na entrega de prémios torneio de golfe Duke of Edinburgh Cup.

A estadia na Madeira foi rápida, mas houve tempo para conhecer as adegas da Madeira Wine Company, a fim de se inteirar sobre o Vinho Madeira. Michael Blandy, na altura o administrador da companhia produtora, foi o responsável pela visita, e brindou o casal com uma garrafa de vinho de 1952, ano em que a Rainha de Inglaterra, Elizabeth II, ascendeu ao trono.

O almoço foi tipicamente madeirense e contou também com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque.

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Quanto ao torneio de golfe, Rui Fontes e Ana Isabel Freitas venceram e apuraram-se para uma ida a Inglaterra, a fim de participarem no torneio que juntava alguns dos mais famosos clubes de Londres. O jantar de entrega de prémios seria no castelo de Windsor, com a presença de um membro da família real britânica.