10 escolas do arquipélago da Madeira destacam-se na reciclagem e podem conquistar prémios

Há 10 estabelecimentos de ensino do Arquipélago da Madeira inscritos na 15.ª edição da campanha Escola Electrão e que podem receber prémios como recompensa pelo envolvimento no compromisso com a reciclagem.

Segundo nota à imprensa, esta é uma iniciativa promovida pelo Electrão com o objetivo de impulsionar a reciclagem e envolver os estabelecimentos de ensino nesta missão, incentivando a comunidade escolar a reunir o maior número de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos. Através do site www.ondereciclar.pt é possível localizar as escolas aderentes mais próximas e contribuir, também, para esta causa.

As escolas da Madeira inscritas na campanha são as seguintes:

- Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar da Lourencinha

- Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar e creche da Água de Pena

- Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar e creche do Lombo da Guiné

- Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar Lombo de São João e São Paulo

- Escola Básica dos 2º e 3º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

- Escola Básica dos 2º e 3º ciclos da Torre

- Escola Básica dos 2º e 3º ciclos do Caniço

- Escola Básica e Secundária com Pré-escolar da Calheta

- Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva

- Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira

A mesma nota refere que as escolas recebem pontos de acordo com as quantidades recolhidas, que são depois convertidos em prémios. Por cada 100 quilos de pilhas, 100 quilos de lâmpadas ou 1000 quilos de equipamentos elétricos usados, cada estabelecimento de ensino recebe um cheque-prenda.

Resultados nacionais

Adianta ainda que a 15.ª edição da Escola Electrão prolonga-se até ao final do ano letivo, mas, até agora, já possibilitou a recolha de mais de 306 toneladas de resíduos, que foram encaminhados para reciclagem pelo Electrão. Nesta edição da campanha estão inscritos cerca de 700 estabelecimentos de ensino, de todo o país. Até ao momento, já foram reunidas, mais especificamente, cerca de 290 toneladas de aparelhos elétricos, 5 toneladas de lâmpadas e mais de 11 toneladas de pilhas.

Revela também que ao longo das últimas 14 edições, a Escola Electrão já possibilitou a recolha de cerca de 7.500 toneladas de pilhas, baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos.

Ricardo Furtado, director-geral de elétricos e pilhas do Electrão sublinha a relevância desta campanha: “Ao levarmos esta iniciativa de sensibilização ambiental para as escolas, estamos a contribuir para que crianças e jovens aprendam, desde cedo, a extrema necessidade de reciclar e separar corretamente os resíduos, e para que reproduzam esses hábitos nas suas casas. É um projeto que envolve professores, alunos e toda a comunidade escolar, mas que tem também impacto a uma escala mais abrangente. Os resultados já alcançados na edição deste ano, reforçam, mais uma vez, a nossa convicção sobre a importância do Escola Electrão”.

Novos desafios da Escola Electrão

A mesma nota diz que através da criatividade é possível impactar e mostrar por que é importante reciclar. Por isso, a campanha apela também à imaginação de alunos e professores, em dois concursos trimestrais: o Repórter Electrão, que desafia as escolas aderentes a desenvolver reportagens vídeo sobre a reciclagem, e uma nova iniciativa, a Instalação Electrão, que promove a criação de instalações artísticas a partir de resíduos, com o objetivo de estimular a consciencialização ambiental.



Revela que em cada trimestre, são premiados quatro trabalhos Repórter Electrão, um por cada nível de ensino, recebendo cada aluno e professor das equipas vencedoras um cheque-prenda. São ainda premiados três trabalhos Instalação Electrão e, neste caso, as escolas vencedoras ganham um vale.

Adianta que no primeiro período deste ano lectivo, o tema foi a 'Reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos'. Aderiram 39 escolas e foram submetidos a concurso 75 trabalhos Repórter Electrão e 17 propostas de Instalação Electrão.

Por fim, diz que a 'Reciclagem de pilhas' foi o tema proposto no segundo período do ano escolar. Responderam ao desafio 32 escolas, que apresentaram um total de 86 trabalhos Repórter Electrão e 18 na categoria Instalação Electrão.