APEL distinguida no Madeira Curtas com prémio do público e três nomeações

Os alunos de Artes Visuais da Escola da APEL estiveram em destaque na 15.ª edição do festival cinematográfico 'Madeira Curtas' e arrecadaram o prémio Escolha do Público, três nomeações e uma menção honrosa atribuída à escola.

A aluna Inês Gomes, do 12.º ano de Artes Visuais, venceu a votação online do concurso, subordinado ao tema 'Um novo amanhecer', ao reunir cerca de 900 votos através da rede social Facebook. Além do prémio do público, os trabalhos apresentados pelos alunos da escola foram nomeados nas categorias de melhor imagem, melhor som e melhor curta escolar.

A organização distinguiu ainda a escola com uma menção honrosa pelo trabalho desenvolvido no âmbito desta edição do festival.

Em comunicado, a direcção da escola destacou o empenho da professora Sofia Pereira, do grupo disciplinar de Artes Visuais, pelo acompanhamento prestado aos alunos ao longo da participação no concurso. A cerimónia de entrega de prémios decorreu no Museu de Imprensa da Madeira, no passado dia 13 de Maio.

O 'Madeira Curtas' é promovido pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo operacionalizado pela Direcção Regional de Educação, através do programa EDUCAmedia.