França corta cerca de 4 mil milhões de euros para lidar com impacto da guerra no Médio Oriente

O Governo francês anunciou hoje medidas de austeridade que totalizam aproximadamente 4 mil milhões de euros para fazer face ao impacto financeiro da guerra no Médio Oriente.

O executivo do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, decidiu congelar 3,2 mil milhões de euros, que serão libertados caso a situação melhore, e cancelar por decreto 847 mil milhões de euros alocados no orçamento de 2026, revelou o Ministério da Ação Pública e Contas.

Todos os ministérios deverão ser afetados pelo corte de 847 mil milhões de euros, com exceção das Forças Armadas e do poder judicial.

Só o Ministério dos Territórios Ultramarinos escapará ao congelamento orçamental de 2,2 mil milhões de euros, que afetará todos os outros ministérios.

Para manter o défice público nos 5% do PIB até 2026, o Ministério das Finanças detalhou esta primeira ronda de cancelamentos e congelamentos de empréstimos por correio eletrónico aos membros da Assembleia Nacional e do Senado.