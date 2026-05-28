“Servir, informar e criar memórias” marca missão do DIÁRIO

Ricardo Miguel Oliveira afirmou esta manhã que o percurso do jornal ao longo de 150 anos assenta numa missão clara de serviço público, centrada em informar, formar e criar proximidade com os leitores.

Na conferência de imprensa de apresentação do Concerto da Banda do Panda em Machico, o responsável sublinhou que o DIÁRIO procura ser um meio transversal, capaz de chegar a públicos de diferentes idades, promovendo momentos de conhecimento, alegria e partilha.

Ricardo Miguel Oliveira destacou que este trabalho passa também pela promoção da qualidade de vida, com especial atenção às crianças, defendendo a importância de construir ligações emocionais desde cedo, que se prolonguem ao longo da vida.

O director-geral e editorial do DIÁRIO referiu ainda a aposta em projectos e parcerias que permitam criar experiências memoráveis para as famílias madeirenses, apontando o espectáculo da Banda do Panda como exemplo desse compromisso.

O responsável sublinhou a dimensão especial desta edição, que integra personagens como a Patrulha Pata e o Baby Shark, reforçando a intenção de proporcionar momentos pensados para encantar o público infantil e as famílias.

Ricardo Miguel Oliveira destacou ainda a colaboração com a Lemon Live Entertainment e a Câmara Municipal de Machico na organização do evento, sublinhando a importância de aproximar a cultura e o entretenimento das comunidades locais.

Defendeu igualmente que o papel do jornal não se limita à informação e à opinião, mas inclui também a criação de momentos de celebração que fortalecem os laços sociais e contribuem para a construção de “memórias felizes”.

O espectáculo, de acesso gratuito, realiza-se já amanhã, a partir das 17 horas, no Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico.

Trata-se do primeiro de vários espectáculos previstos ao longo do fim-de-semana, que passarão também pelo Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Calheta, levando a animação a diferentes pontos da Região.