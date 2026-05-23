Motores com memória invadem a Praça do Povo

Realiza-se, esta manhã, pelas 10 horas, a abertura oficial do Madeira Classic Car Revival, que decorre na Praça do Povo, e que é organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira com o propósito de mostrar e premiar os melhores e mais elegantes veículos antigos e clássicos da Região.

Este evento que decorre até domingo (24 de Maio) contribui para a divulgação da diversidade e riqueza histórica deste vasto parque automóvel, num ambiente de grande animação criado para o efeito, fazendo o deleite dos aficcionados do mundo automóvel.

Outra componente desta iniciativa é o concurso 'Vestir à Época', uma iniciativa que convida os participantes a recriar uma atmosfera histórica.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 11h30 - Sessão do Café Memória, com o tema 'A Dieta Mind e a Saúde do Cérebro', no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000)

- 10h00 às 18h30 - Eleições do Clube Naval do Funchal, na sede do clube

- 10h00 - Eduardo Jesus marca presença na abertura oficial do evento Madeira Classic Car Revival, na Praça do Povo

- 11h00 às 17h30 - Madeira Island Ultra Swim 2026, no Porto Santo

- 11h30 - Grupo Parlamentar do PSD Madeira promoverá uma iniciativa junto à Residência Artística do Ilhéu, localizada em Câmara de Lobos

- 11h30 - Rubina Leal recebe uma comitiva de participantes da 5.ª Conferência Bienal da John Dos Passos Society, na Sala Rosa da Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h00 às 22h00 - Bailinho dos Vinhões, uma celebração que une vinho, gastronomia, música e arte, no Complexo Balnear da Barreirinha

- 15h00 - Conferência sobre Saúde Mental, promovida pelo CDS-PP Madeira, na Casa de Saúde São João de Deus