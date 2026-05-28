Invest Madeira com missão estratégica à China, Macau e Hong Kong

A Invest Madeira participa, entre 30 de maio e 6 de junho de 2026, na Missão Empresarial à China e Macau, uma iniciativa que visa reforçar as relações institucionais e empresariais entre a Região e o mercado asiático. O principal enfoque é a atracção de investimento directo estrangeiro (IDE), inovação tecnológica e cooperação académica.

De acordo com nota à imprensa, esta é a segunda missão da Invest Madeira a este mercado tradicional para a Região, onde já operam empresas madeirenses com relações comerciais consolidadas.

José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia, vai acompanhar a comitiva, aproveitando a ocasião para aprofundar os laços diplomáticos e económicos com entidades chinesas e macaenses. A missão será ainda integrada pela directora executiva da Invest Madeira, Ana Filipa Ferreira; o Embaixador António Martins da Cruz; consultor; o vice-reitor da Universidade da Madeira, José de Sousa Câmara; e a presidente da mesa de management da ACIF, Tânia Castro, "reforçando o carácter institucional, académico e empresarial da iniciativa".

Durante a missão, está prevista a assinatura de três memorandos de entendimento (MoU) com entidades estratégicas: no dia 2 de Junho com a European Chamber of Commerce (MECC Macau), no dia 3 com a Associação Comercial Internacional para os Mercados Lusófonos (ACIML) e, no dia 4, com a Associação de Empresários dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola de Macau.

"A escolha da China e de Macau assenta no crescente interesse asiático por projetos europeus nas áreas da tecnologia, inovação e sustentabilidade", indica nota à imprensa, explicando que "a China, enquanto potência global, apresenta-se como parceiro estratégico em investigação, digitalização e desenvolvimento empresarial. Já Macau, enquanto ponte histórica entre a China e os países de língua portuguesa, oferece condições privilegiadas para o fortalecimento das relações económicas e institucionais com a Madeira".

Com esta missão, a Invest Madeira pretende posicionar a Região como um hub atlântico de inovação, capaz de atrair investimento asiático e funcionar como porta de entrada para o mercado europeu, especialmente nos setores da economia digital, azul e verde.

A iniciativa insere-se na estratégia de internacionalização da Invest Madeira para 2026, orientada para a diversificação de mercados e captação de parceiros internacionais com elevada capacidade tecnológica e financeira.

Entre os principais objectivos destacam-se "a promoção da Madeira como destino competitivo para investimento tecnológico, o reforço das relações institucionais com entidades governamentais e diplomáticas, o apoio às empresas regionais na identificação de oportunidades de cooperação e expansão, e o estímulo à colaboração científica e académica com instituições chinesas e macaenses".

A missão inclui ainda acções junto da Embaixada de Portugal em Pequim e organismos de promoção económica em Macau, consolidando a presença da Madeira num dos mercados mais dinâmicos do mundo.