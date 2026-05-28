Certificação dos clubes filiados da Associação de Futebol da Madeira cresce 23%

A Associação de Futebol da Madeira deslocou-se à Cidade do Futebol para marcar presença numa iniciativa que reuniu representantes das Associações Distritais e Regionais de Futebol de todo o país. Foram analisados dados referentes à ultima época, que indicam um aumento de 23% no número de entidades certificadas e/ou reconhecidas, passando de 35 para 43 entidades.

Além disso, o número de entidades madeirenses que participaram no processo aumentou de 38 para 44 candidaturas, representando um crescimento de cerca de 16%, sendo igualmente registada uma taxa de sucesso de 93% entre as entidades que concluíram o processo avaliativo.

A AFM esteve representada no XXV Workshop de Certificação, promovido pela FPF, pelo vice-presidente Pedro Araújo e pelo técnico Paulo António.

Na ocasião, a AFM destacou igualmente o trabalho desenvolvido pela sua Subcomissão de Certificação, bem como o acompanhamento técnico permanente realizado junto dos clubes, através de visitas técnicas e acções de proximidade.

Na sua intervenção, o vice-presidente salientou que “a certificação, mais do que um reconhecimento, tem sido um verdadeiro instrumento pedagógico, de organização e de empoderamento das entidades”, defendendo que o principal desafio futuro passa por manter os níveis de exigência e evolução contínua dos clubes da Região.