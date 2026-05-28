Navio-escola ‘NRP Sagres' já chegou a Nova Iorque com 2 pipas de Vinho Madeira

O navio-escola 'NRP Sagres' chegou ontem a Nova Iorque, depois de ter partido da Base Naval do Alfeite, a 30 de Abril. Ao fim de quatro semanas em viagem transatlântica, o embelmático navio português vai participar em diversos eventos alusivos ao 250.° aniversário da independência dos Estados Unidos da América (EUA).

O comandante José Eduardo de Sousa Luís, que assumiu o comando do 'NRP Sagres' disse ao DÁRIO que a viagem correu muito bem e conforme estava previsto. Para hoje estão previstos os primeiros eventos que contarão com a presença do Ministro dos Negócios Estrangueiros de Portugal, Paulo Rangel e do representante da Marinha Portuguesa.

No programa consta também o primeiro evento de apoio à candidatura de Portugal a membro não permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). "Portugal está a candidatar-se e o fim de Maio coincide com a fase final dessa candidatura, pelo que, na vertente do apoio à política externa e à diplomacia, procuraremos contribuir para aumentar as probabilidades de sucesso", declarou.

Hoje também decorre um evento no navio onde participaram mais 150 pessoas e onde será aberta a primeira das 50 garrafas de Vinho Madeira, cedidas pelo Governo Regional da Madeira através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM). É desta forma que a Região se associa a esta viagem comemorativa, uma iniciativa de elevado prestígio e profundo significado histórico.

Segundo a tradição histórica, a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos, a 4 de Julho de 1776, foi celebrada com um brinde de Vinho Madeira, eternizando-o como o vinho da Independência Norte-Americana.

O navio-escola 'NRP Sagres' marcará presença em diversos eventos que vão acontecer ao longo de dois meses em diversos portos dos Estados Unidos da América, terminado em New Bedford onde reside uma grande comunidade portuguesa.