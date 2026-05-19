Estação de Radar N.º 4 tem "um papel estratégico essencial"

A Estação de Radar N.º 4, situada no Pico do Areeiro, tem "um papel estratégico essencial, detectando, identificando e acompanhando todas as aeronaves que cruzam a Região Autónoma da Madeira". Esta terça-feira realizou-se a Cerimónia Comemorativa do 13.º Aniversário desta estação.

Na ocasião marcaram presença o Representante da República para a Região, Paulo Barreto; o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues; e a vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rafaela Fernandes.

O Secretário Regional da Economia aproveitou o momento, para em nome do Governo Regional da Madeira, agradecer a todos os militares que trabalham nesta unidade da Força Aérea, situada a 1813 metros de altitude, no controlo e na segurança do espaço aéreo nacional.

