'Canções de Outrora' para ouvir no concerto do 190.º Aniversário da Zona Militar da Madeira

A Zona Militar da Madeira está a assinalar o seu 190.º aniversário e, para assinalar a data, está a ser preparado um concerto no Heliporto, no Cais 8, no Funchal. A sessão decorre pelas 21 horas desta sexta-feira sob o mote 'Canções de Outrora', protagonizada pela Banda Militar da Madeira.

De acordo com nota à imprensa, o espectáculo propõe uma retrospectiva da música portuguesa e internacional, trazendo ao público temas que fazem parte da cultura musical de várias gerações. Além disso, vai contar com a participação de Vânia Fernandes e Cláudia Sousa que, "com a sua energia e talento, proporcionarão um excelente momento de partilha e de celebração musical".

A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço. Os bilhetes deverão ser levantados previamente no Posto de Informação Turística, localizada na Avenida Arriaga.