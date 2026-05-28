Gonçalo Maia Camelo nota que jovens fogem da "actividade mais subsidiodependente"

O deputado Gonçalo Maia Camelo (Iniciativa Liberal) lamentou, esta manhã, no debate mensal dedicado ao tema da Agricultura, que os governos de Portugal e a União Europeia tenham transformado este sector na "actividade económica mais subsidiodependente" e que essa realidade acaba por afastar os jovens.

Numa fase mais adiantada do debate, o mesmo deputado questionou o secretário da Agricultura e Pescas sobre casos de fraude nos apoios para o sector primário.

Na resposta, Nuno Maciel esclareceu que considera normal qualquer processo de investigação e disse que os serviços públicos disponibilizam todas as informações que são solicitadas em acções de controlo. "Nós entregamos tudo. Somos completamente transparentes", referindo, adiantando que os serviços da Madeira não são a entidade pagadora dos apoio do IFAP, sendo antes uma entidade externa, que se relaciona directamente com o beneficiário.