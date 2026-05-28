Calor ameaça apertar ainda mais e área ardida já é o dobro do ano passado

Bom dia. Com as previsões a apontarem para vários dias consecutivos de calor persistente, sendo que até este momento já arderam mais área em Portugal do que até Maio do ano passado, os jornais nacionais desta quinta-feira, 28 de Maio, também dão espaço a esta temática. Curiosamente, também neste dia, faz 100 anos começava a mais longa ditadura da Europa com o golpe de Estado, tema recordado na revista Sábado.

Na revista Visão:

- "28 de maio de 1926. Assim começou a ditadura. Factos e reflexões sobre o início, há 100 anos, da mais longa ditadura da Europa Ocidental"

- "'Como se perde uma república' -- por Rui Tavares (pré-publicação do novo livro). 'A reação autoritária ao perigo comunista' -- por Jaime Nogueira Pinto + A obsessão dos realizadores portugueses por Salazar"

- "Irão. Trump procura uma saída"

- "Governo. Os desafios de Montenegro"

- "Saúde. Há razões para temer uma nova pandemia? Ébola, hantavírus, norovírus e outras ameaças"

- "Se7e. Feira do livro. 30 escolhas de autor"

No Diário de Notícias.

- "Linha SNS24 com 2222 queixas. Centros de saúde visados por não atenderem utentes"

- "28 de maio. A data que a direita radical pode tentar resgatar"

- "Reforma do Estado. Governo quer cortar a fundo nos pareceres para licenciamento"

- "Crise. Sem oferta pública, pacote fiscal não resolve problema estrutural da habitação"

- "Cenário. Nuclear e regime não mudaram em três meses de guerra, mas Irão ganhou um trunfo: Ormuz"

- "Espanha. PP aprova moção contra o governo em dia de buscas na sede do PSOE"

- "Banco de Portugal. Estrangeiros têm capacidade para pagar mais 43% por uma casa que os portugueses"

- "Cinema. Na companhia do fantasma de Salazar"

- "Ténis. Nuno Borges lidera a melhor ofensiva lusa em Roland Garros"

No Correio da Manhã:

- "Inspeção das Finanças revelou irregularidades. Gestora do SIRESP acumulou três salários"

- "Paula Casimiro continuou a dar aulas sem autorização ministerial"

- "'Lisboa menina e moça' e 'A minha casinha'. Bad Bunny homenageia Carlos do Carmo e Xutos"

- "100 anos do 28 de maio. O golpe de estado que mudou Portugal"

- "Agredido com ferro. Morte suspeita em obra em Silves"

- "Arquidiocese de Braga. Padre expulso por abuso sexual"

- "'Corredor de fundo'. Montenegro reage a ritmo de Passos Coelho"

- "Investigação. Denúncia anónima revela corrupção na Águas de Gaia"

- "Benfica. Rui Costa prefere Fàbregas a Marco Silva"

- "Real Madrid paga 15 milhões por José Mourinho"

- "Sporting. Presidente arrasa jogadores"

- "FC Porto. Villas-Boas ataca Varandas"

No Público:

- "Entidades da saúde arriscam coimas pesadas por roubo de dados do SNS"

- "Clima. Onda de calor pode durar até 15 dias nalguns distritos"

- "Banca. Regulador pede mais poder para travar excessos no crédito"

- "Entrevista. 'Não podemos ter posições postiças na lei laboral'. Alexandre Poço, 'vice' do PSD, aponta ao Chega, mas apela a conversações"

- "Irão. Três meses de guerra agravam risco de inflação persistente"

- "Ténis. Nuno Borges acelera para a terceira ronda do torneio de Roland-Garros"

- "Espanha. Guarda Civil faz buscas na sede do PSOE em investigação a trama para desacreditar juízes"

- "Saúde. Há mais casos de infecções sexualmente transmissíveis. 'Um problema a agravar-se'"

No Jornal de Notícias:

- "Criminosos foragidos da América Latina pedem asilo político para sair da cadeia e evitar extradição"

- "Violência doméstica obriga a proteger 684 crianças"

- "Empreiteiro paga viagem à namorada de engenheiro das Águas de Gaia"

- "Algarve. Grávida em trabalho de parto fez 70 quilómetros"

- "Matosinhos. Subidas no IMI chegam a atingir os 900%"

- "Média. Governo investe cinco milhões na Lusa"

- "FC Porto. Villas-Boas avança com futsal e volta a picar Sporting"

No Negócios:

- "Exponor vendida por mais de 32 milhões a português"

- "Governador quer poder vinculativo nas regras do crédito para a casa. Álvaro Santos Pereira diz que a correção nos valores do imobiliário deixam o setor financeiro em risco"

- "CMVM pede ao Executivo que veja a bolsa como uma opção para privatizações"

- "Sarmento mantém cortes para o SNS se dívida em atraso subir"

- "Entrevista. João Pratas. Segurança social cria 'tracker' de pensões e sistemas privados"

- "Barómetro. CIP e ISEG admitem que PIB cresça apenas 1,5%"

No O Jornal Económico:

- "Turismo receia que filas causem desastre no verão"

- "Governo vai cortar na necessidade de pareceres para projetos"

- "CIP revê crescimento em baixa por causa da energia e dos juros"

- "Avaliação das casas aumenta 16% em abril e bate recorde"

- "'Precisamos de muita ambição dos nossos empresários'. Conferência. Presidente da AIMMAP quer maior peso nas cadeias de valor"

- "Bolsa. SK Hynix e Micron entram no clube dos biliões"

- "Santos Pereira quer tornar restrições obrigatórias"

- "Contas de poupança e investimento estão na reta final"

- "GamaLife reduz lucro, mas aumenta solvabilidade"

- "Private equity feminino levanta mais de 5 milhões"

No O Jogo:

- "FC Porto. Mercado vai pela sombra. André Villas-Boas explica abordagem portista ao defeso. 'Operamos de forma diferente dos outros, em silêncio e secretismo'"

- "Líder dos dragões acusa leões de hipocrisia na AG da Liga: 'Chico-espertice que saiu muito mal'"

- "Benfica. Samu Costa na lista. Perfil do atleta do Maiorca convocado por Roberto Martinez agrada"

- "Amanhã é dia de Marco Silva. Técnico já está em Portugal e tem contrato de dois anos e mais um de opção à espera"

- "Sporting. 'Perdemos por incapacidade'. Presidente leonino arrasa jogadores após final da Taça e defende Rui Borges"

- "Frederico Varandas. 'Cada vez que o presidente do FC Porto fala é do Sporting"

- "Doumbia chegou ontem a Lisboa"

- "Liga Conferência. Final. Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano. Só o PSG pode impedir pleno inglês"

No A Bola:

- "Carta 'blanca'. Benfica e Real Madrid já conversam com intermediação de Jorge Mendes"

- "Águias querem receber Euro15 M e liberdade para tratar da pasta do novo treinador"

- "Marco Silva chegou ontem a Lisboa, decisões a qualquer momento"

- "Sporting. Doumbia já está em Lisboa"

- "Palhinha vai ao limite na descida salarial para voltar a casa. Falta convencer o Bayern"

- "Murro na mesa. Frederico Varandas falou pela primeira vez após a derrota na final da Taça de Portugal e apontou o dedo aos jogadores"

- "FC Porto. Leão de novo na mira. André Villas-Boas criticou as propostas dos verdes e brancos na última Assembleia Geral da Liga e o ataque pessoal de que foi alvo pelo líder leonino"

- "Casa Pia-Torreense. Jogo que decide a última vaga para 2026/2007"

- "Liga Conferência. Crystal Palace derrota Rayo Vallecano por 1-0 e leva troféu para Inglaterra"

- "Ténis. Nuno Borges defronta Andrey Rublev na terceira ronda de Roland Garros"

- "Hóquei em patins. Sporting adianta-se na meia-final ao vencer o FC Porto no Dragão Arena"

E no Record:

- "Sporting. Varandas arrasador. Presidente culpa jogadores pelo escândalo no Jamor"

- "'Exigimos quem queira ganhar títulos no Sporting, que é a sua entidade patronal' [Varandas]"

- "[Varandas] Resposta a AVB. 'Quando ele fala, fala do Sporting. É o maior elogio'"

- "Sporting. Assina hoje. Doumbia chegou"

- "Benfica. Luz para Marco. Acordo quase fechado"

- "FC Porto. Villas-Boas e a AG da Liga. 'Proposta do Sporting foi chico-espertice'"

- "Hóquei em patins. FC Porto 3-7 Sporting. Vantagem leonina"

- "Entrevista. Arouca. Vasco Seabra. 'Quero deixar uma marca'"