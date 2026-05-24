Pelo menos 16 mortes na Índia devido a calor

Pelo menos 16 pessoas morreram devido ao calor no sul da Índia desde o início da estação quente, disseram hoje as autoridades.

As mortes foram registadas no estado de Telangana, no sul do país.

A Índia está habituada a temperaturas muito elevadas, mas os cientistas demonstraram que as alterações climáticas estão a tornar as ondas de calor mais longas, mais frequentes e mais intensas.

Em várias cidades do país sul-asiático de 1,4 mil milhões de habitantes as temperaturas ultrapassaram recentemente os 45°C.

O departamento meteorológico da Índia alertou na quarta-feira para o risco de uma onda de calor "extrema", agravada por um fenómeno El Niño potencialmente poderoso.

As temperaturas na capital, Nova Deli, e noutras cidades próximas mantiveram-se acima dos 40°C durante toda a semana, elevando o consumo de eletricidade para níveis recorde.

A Índia, o terceiro maior emissor de gases com efeito de estufa do mundo, prometeu alcançar a neutralidade carbónica até 2070, mas continua fortemente dependente do carvão.

A temperatura mais elevada já registada oficialmente no país é de 51°C, medida em Phalodi, no Rajastão, em 2016.