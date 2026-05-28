Acidente no nó de Pestana Júnior
Um acidente ocorrido há pouco no nó de Pestana Júnior, mais precisamente junto à entrada da Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, está a causar constrangimentos na circulação rodoviária.
Até à ocorrência deste acidente, cujas causas e consequências ainda desconhecemos, estava a ocorrer os habituais congestionamentos, mas sem paragens, basicamente trânsito lento.
Contudo, neste momento, com mais de 2 km de extensão, este congestionamento irá conectar-se com as viaturas que já se deslocam para o Funchal em modo mais lento desde a subida do caniço, com o constrangimento habitual na Cancela por causa das obras.
Se for um acidente que demorará a ser resolvido, o mais prudente é evitar este congestionamento nalguma das saídas anteriores.
